Где можно купаться в Киеве: будет ли в столице пляжный сезон-2023

Ракетные удары по Киеву усилилиcь — 18 мая оккупанты выпускали ракеты Х-101/555. Власти города предупредили об отсутствии на пляжах убежищ и других защитных построек.

В Киеве летом 2023 этого года не планируют открывать пляжный сезон. Об этом сообщила в Telegram 18 мая Киевская горадминистрация, ссылаясь на решение Совета обороны города.

Жителям столицы и ее гостям советуют не посещать пляжи. По словам замглавы администрации Петра Пантелеева, вражеская армия постоянно атакует Киев, а на пляжах и других зонах отдыха нет убежищ и других защитных построек.

"Во время воздушной тревоги следует неукоснительно соблюдать требования безопасности и находиться в укрытиях", — заключили власти.

Российские захватчики в последнее время бьют ракетами и дронами по Киеву. Последняя атака была 18 мая — по столице Украины выпустили ракеты Х-101/555 из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и Ту-160.

Глава КГВА Сергей Попко заявил, что украинские силы ПВО уничтожили все воздушные цели.

Отметим, что военнообязанные мужчины могут получить на пляжах повестки в военкоматы. По словам главы пресс-центра Сил охраны и обороны юга Натальи Гуменюк, пляжи — это обычное общественное место.

В Николаевской области все морские пляжи закроют из-за сильного заминирования. Чтобы полностью очистить пляжи региона от снарядов, потребуется до 70 лет, объяснял 20 апреля глава Николаевской ОВА Виталий Ким.