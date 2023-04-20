В Николаевской области пляжи будут закрыты, но возможны исключения, – ОВА (видео)

По словам Виталия Кима, могут разрешить использовать для отдыха только лиманы и реки, но лишь при условии, что там нет угрозы и не было обстрелов.

Related video

Все морские пляжи области в этом году будут закрыты из-за их интенсивного заминирования. Об этом 20 апреля глава Николаевской ОВА Виталий Ким заявил изданию УНИАН.

Чиновник уточнил, что, возможно, будут доступны внутренние воды – лиманы и реки, но лишь при условии, что там нет угрозы и не было обстрелов.

По словам Кима, течения в море и лиманах иногда выносят на берег опасные предметы даже в 50 км от места попадания их в воду, а для полной очистки всех украинских пляжей может потребоваться до 70 лет.

Напомним, 19 апреля спикер оперативного штаба Одесской ОВА Сергей Братчук сообщил, что для обеспечения безопасности местного населения, игнорировавшего в прошлом году запрет местной власти на купание в акватории Черного моря, в Одессе могут закрыть все пляжи для отдыха и морские побережья.

24 марта руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк рассказала, смогут ли жители приморских областей Украины посещать пляжи с приходом летнего тепла. По ее словам, из-за заминирования лучше этого не делать, чтобы сохранить себе жизнь. Речь шла о Херсонской и Одесской областях.