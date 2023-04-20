У Миколаївській області пляжі будуть закриті, але можливі винятки, – ОВА (відео)

За словами Віталія Кіма, можуть дозволити використовувати для відпочинку лише лимани та річки, але лише за умови, що там немає загрози та не було обстрілів.

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Усі морські пляжі області цього року будуть закриті через їхнє інтенсивне замінування. Про це 20 квітня голова Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив виданню УНІАН.

Чиновник уточнив, що можливо будуть доступні внутрішні води – лимани та річки, але лише за умови, що там немає загрози та не було обстрілів.

За словами Кіма, течії в морі та лиманах іноді виносять на берег небезпечні предмети навіть за 50 км від місця попадання їх у воду, а для повного очищення всіх українських пляжів може знадобитися до 70 років.

Нагадаємо, 19 квітня спікер оперативного штабу Одеської ОВА Сергій Братчук повідомив, що для забезпечення безпеки місцевого населення, яке ігнорувало минулого року заборону місцевої влади на купання в акваторії Чорного моря, в Одесі можуть закрити всі пляжі для відпочинку та морські узбережжя.

24 березня керівник об'єднаного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк розповіла, чи зможуть жителі приморських областей України відвідувати пляжі з приходом літнього тепла. За її словами, через замінування краще цього не робити, щоб зберегти собі життя. Йшлося про Херсонську та Одеську області.