Пенсии в Украине: кому могут поднять выплаты до 20 тысяч гривен

Увеличение прожиточного минимума для трудоспособных лиц с 2018 года повлияет на выплаты военным пенсионерам. Юристы говорят, что увеличить размер пенсий можно на 50%.

Военные пенсионеры, которые вышли на пенсию после 2018 года, могут увеличить свою пенсию почти на 50%. Об этом рассказали специалисты адвокатского бюро Ивана Хомича.

Размер выплат военным пенсионерам определяется с учетом прожиточного минимума для трудоспособных лиц на 2018 год, который на 52% ниже действующего.

Юристы говорят, что пересчитать размер пенсий можно в судебном порядке по прожиточному минимуму на 2020−2023 годы. Благодаря этому можно увеличить размер пенсий почти на 50%.

Привилегии доступны следующим категориям военных пенсионеров:

работникам Государственной уголовно-исполнительной службы,

Управления государственной охраны,

Госслужбы по чрезвычайным ситуациям,

Службы внешней разведки,

Национальной гвардии,

Пограничной службы;

Службы безопасности Украины;

Вооруженных сил Украины.

После 2018 года размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц в Украине сильно изменился. Если в то время он был на уровне 1 762 гривны, то в 2023-м — уже 2 684 гривны. Прожиточный минимум увеличили более чем на 50%. Следовательно, нужно поднимать и пенсии, говорят адвокаты.

Основной размер выплаты военного пенсионера сейчас составляет 13 000 гривен, а после перерасчета увеличится до 19 760 гривен.

В июне на 1000 гривен получат больше пенсии украинцы, которые получали 5842 гривны пенсий и имели 35 лет стажа.

Напомним, что при подаче заявления на назначение пенсии в Украине нужно обращать внимание на год подачи заявки.

Пенсии в Украине также платятся за выслугу лет. Для этого надо работать там, где можно потерять профессиональную пригодность или трудоспособность.