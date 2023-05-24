Пенсии в Украине: кому могут поднять выплаты до 20 тысяч гривен
Увеличение прожиточного минимума для трудоспособных лиц с 2018 года повлияет на выплаты военным пенсионерам. Юристы говорят, что увеличить размер пенсий можно на 50%.
Военные пенсионеры, которые вышли на пенсию после 2018 года, могут увеличить свою пенсию почти на 50%. Об этом рассказали специалисты адвокатского бюро Ивана Хомича.
Размер выплат военным пенсионерам определяется с учетом прожиточного минимума для трудоспособных лиц на 2018 год, который на 52% ниже действующего.
Юристы говорят, что пересчитать размер пенсий можно в судебном порядке по прожиточному минимуму на 2020−2023 годы. Благодаря этому можно увеличить размер пенсий почти на 50%.
Привилегии доступны следующим категориям военных пенсионеров:
- работникам Государственной уголовно-исполнительной службы,
- Управления государственной охраны,
- Госслужбы по чрезвычайным ситуациям,
- Службы внешней разведки,
- Национальной гвардии,
- Пограничной службы;
- Службы безопасности Украины;
- Вооруженных сил Украины.
После 2018 года размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц в Украине сильно изменился. Если в то время он был на уровне 1 762 гривны, то в 2023-м — уже 2 684 гривны. Прожиточный минимум увеличили более чем на 50%. Следовательно, нужно поднимать и пенсии, говорят адвокаты.
Основной размер выплаты военного пенсионера сейчас составляет 13 000 гривен, а после перерасчета увеличится до 19 760 гривен.
В июне на 1000 гривен получат больше пенсии украинцы, которые получали 5842 гривны пенсий и имели 35 лет стажа.
Напомним, что при подаче заявления на назначение пенсии в Украине нужно обращать внимание на год подачи заявки.
Пенсии в Украине также платятся за выслугу лет. Для этого надо работать там, где можно потерять профессиональную пригодность или трудоспособность.