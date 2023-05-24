Кагарлыкское дело: суд приговорил полицейских-насильников к 11 годам тюрьмы, — адвокат (видео)

Полицейских Николая Кузива и Сергей Сулиму признали виновными по всем статьям обвинения, включая изнасилование, пытки и похищение человека.

Обвиняемые полицейские Сергей Сулима и Николай Кузив, вовлеченные в изнасилование женщины в Кагарлыке Киевской области 24 мая 2020 года, были приговорены к 11 годам заключения. Решение было вынесено Обуховским районным судом после признания их виновными по всем обвинениям. Об этом в среду, 24 мая, сообщила одна из адвокатов пострадавших Анна Калинчук на своей Facebook-старнице.

По сообщению второй защитницы Елены Сотник, полицейских признали виновными по всем статьям обвинения, включая изнасилование, пытки и похищение человека, совершенное представителем государства. Кроме того, потерпевшая Неля Погребицкая получит компенсацию в размере 1 миллиона 296 тысяч гривен.

Изнасилование полицейскими в Кагарлыке

Как установило следствие, в ночь с 23 на 24 мая 2020 года в Кагарлыке Киевской области произошло жестокое преступление, когда оперативник полиции пытал женщину, которую вызвали в отделение как свидетеля кражи. Женщину подвергли издевательствам, надев на нее противогаз, наручники и стреляя из оружия над ее головой, а затем изнасиловали.

После тщательного расследования и проверки внутренней безопасности полиции, Сергей Сулима и Николай Кузив, полицейские из Кагарлыкского отделения, были признаны причастными к пыткам и изнасилованию женщины. Они были арестованы и представлены перед судом.

Неля Погребицкая, ставшая жертвой изнасилования, рассказала, что ее привез в участок сосед Михаил, утверждая, что она должна дать показания в качестве свидетеля по делу об ограблении магазина. Однако, на самом деле, на участке начались издевательства. После пыток, включавших надевание противогаза, у Нели потекла кровь из носа, и начальник сектора уголовной полиции Кагарлицкого отделения Николай Кузив отвел ее в туалет на первом этаже.

Около 2 часов ночи Кузив покинул отделение, и после его ухода оперуполномоченный Сергей Сулима изнасиловал девушку. Он отказывался отпускать Погребицкую, несмотря на ее просьбы.

"Сергей в 4 часа утра не хотел меня отпускать, я просила его, умоляла, даже становилась на колени – все напрасно. Я говорила: "Пожалуйста, отпустите меня, потому что Николай вернется и начнет избивать меня снова", – вспоминала Погребицкая.

Однако после этого выяснилось, что Сулиме нужно было отправиться в Мироновку по вызову, поэтому он мог отвезти Нелю только туда. Она отказалась и убежала в парк, откуда позвонила своему соседу, который забрал ее.

Когда Погребицкая обратилась в больницу после случившегося, ее не хотели принимать: "Ни в Обухове, ни в других больницах. Я говорила, что у меня сильные боли в животе, но их реакция была равнодушной. Они лишь поверхностно осмотрели меня и отказались иметь дело с полицией".

Напомним, 19 мая сообщалось, что в Броварах полиция задержала мужчину, которого подозревают в изнасиловании 4-летней девочки. Подозреваемым в совершении тяжкого преступления оказался ранее судимый переселенец из Бердянска.

Также напомним, 16 мая росСМИ написали о том, что контрактник ВС РФ изнасиловал девушку. Он нанес своей жертвеболее 30 ударов камнем по голове. Пострадавшую девушку чудом спасли случайные прохожие.