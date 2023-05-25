Останутся без доплат: кому из пенсионеров в 2023 году не повысят выплаты

После мартовской индексации из 2,7 млн человек повышенные пенсии получат лишь 600 тысяч украинцев.

В марте была проведена масштабная индексация, в связи с чем увеличенные выплаты получили свыше 10 млн украинцев. Средний размер прибавки составил около 600 гривен. Но четыре категории пенсионеров останутся в 2023 году без индексации, пишет "На пенсии".

Отмечается, что с 1 апреля прошел перерасчет выплат работающим пенсионерам. Из 2,7 млн человек пенсии повысили лишь 600 тысячам. Также издание уточнило, что повышенные пенсии украинцы смогут получить только в июне с доплатой за апрель и май.

Кроме того, на июль запланировано увеличение пенсий государственным служащим, научным сотрудникам и работникам местного самоуправления.

Кому не стоит ждать повышения пенсии?

После мартовской индексации пенсионные выплаты в среднем выросли на 19,7% – примерно 600 гривен.

Кому не проиндексировали пенсию:

пенсионерам, которые продолжают работать, имеют маленький стаж, при этом их расчетные выплаты составляют менее 2100 гривен;

бывшим сотрудникам прокуратуры;

украинцам, чья пенсия уже превышает 20 930 гривен;

людям, которые находятся на пожизненном содержании государства (судьи и другие).

Напомним, "Социальная платформа" сообщила, что год обращения за назначением пенсии по возрасту играет важную роль для получения больших выплат. Людям, рожденным в первые месяцы нового года, рекомендуется не спешить с подачей документов.

Также глава правления Пенсионного фонда Украины Евгений Капинус рассказал, что в Украине граждане могут получать пенсии не только по возрасту, потере кормильца и инвалидности, но и по выслуге лет.