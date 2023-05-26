Смертельное ДТП с бойцом НГУ: в Макаровском суде высказались об аварии с участием их главы

В пресс-службе суда заявили, что у органа правосудия нулевая толерантность к употреблению алкоголя за рулем и выразили соболезнования родственникам погибшего нацгвардейца.

В Макаровском районном суде Киевской области выступили за полное и беспристрастное расследование в отношении своего председателя Алексея Тандыра, который сбил насмерть нацгвардейца ночью 26 мая. Комментарий пресс-службы опубликован на официальном сайте.

"Мы не знаем всех подробностей шокирующего события, которое произошло, да и трудно в это поверить. Коллектив суда выражает искренние соболезнования семье погибшего и разделяет печаль и боль", – говорится в сообщении.

Также в публикации отмечается, что в Макаровском районном суде нулевая толерантность к употреблению алкоголя за рулем.

"Мы никоим образом не оправдываем действия председателя суда и выступаем за полное и беспристрастное расследование этого события", – пишет пресс-служба.

Кроме того, в суде пообещали максимально способствовать следствию и сообщили, что сейчас Алексей Тандыр отсутствует на рабочем месте.

Смертельное ДТП с участием главы суда: что произошло

Как сообщало Государственное бюро расследований, в Киеве около полуночи 26 мая произошла дорожная авария со смертельным исходом — судья за рулем автомобиля наехал на военнослужащего Национальной гвардии Украины.

По информации СМИ, виновником ДТП оказался глава Макаровского суда в Киевской области Алексей Тандыр, который в состоянии алкогольного опьянения ехал на автомобиле Lexus по проспекту Берестейскому и насмерть сбил 23-летнего военного.

Когда нацгвардеец увидел быстро едущую машину, он пошел ставить фишку, чтоб остановить и проверить документы у водителя, и в этот момент был сбит автомобилем, летящим, по словам очевидцев, на огромной скорости.

По данным журналистов, Алексей Тандыр утверждает, что не он был за рулем в момент аварии. Он заявил, что водитель скрылся с места происшествия, после чего он сам вышел из автомобиля.

В автомобиле судьи якобы были обнаружены бутылки с алкоголем. По информации ГБР, запланировано проведение принудительных анализов для установления факта алкогольного опьянения во время аварии, поскольку сам Тандыр отказался отказался проходить тест.

Что известно о погибшем?

Журналисты выяснили личность погибшего служащего. По предварительной информации, его звали Вадим Бондаренко, ему было 23 года. Родом он из Черкасской области.

По данным СМИ, погибший — солдат срочной службы. У него осталось трое детей. Отец находится в Бахмуте, брат — также на фронте, а жена с детьми пребывает заграницей.

Напомним, что недавно подозрение в совершении ДТП с тяжелыми последствиями получила депутат Киевского городского совета. СМИ указывали, что речь идет о Ярине Арьевой, которая якобы была под воздействием наркотических веществ.

19 мая в Нацполиции Киева сообщали, что на Оболонском проспекте мужчина ударил водителя Mitsubishi Lancer, угнал его машину и попал в ДТП.