Сети против мин и воздушная тревога по громкоговорителю: как Одесса готовится к пляжному сезону

Нормы безопасности для купания в Черном море уже разработаны, но окончательное решение об открытии пляжей в Одессе должен принимать глава областной военной администрации, но он все еще не назначен.

Официально пляжи в Одессе и области закрыты, но по факту — отдыхающих на побережье Черного моря полно.

"Выгонять силой нарушающих запрет — это не вариант, в условиях постоянного стресса из-за войны людям необходимо делать передышку и отдыхать. Необходимо предоставить им такую возможность, обеспечив при этом безопасность и не нарушая моральную составляющую, ведь война еще не окончена. На сегодняшний день юридического решения про открытие пляжей нет, есть лишь варианты этих решений. Для того чтобы пляжи открылись, должен быть совместный указ военных и главы военной администрации, но последнего, как и исполняющего его обязанности, в Одесской области все еще нет, сейчас его обязанности выполняет областная госадминистрация", — говорит Фокусу заместитель главы Одесской ОВА Роман Григоришин.

Условия для отдыха

25 мая на пресс-конференции глава Одесской районной военной администрации Юрий Крук раскрыл основные положения совместного указа РВА и оперативной группировки войск "Дунай", касающиеся пляжного сезона.

Исходя из указа, в Одессе могут открыть отдельные пляжи от Ланжерона до 16-й станции Большого Фонтана и позволить купаться в море. Физическую защиту людей обеспечат специальными заграждениями в виде сетей, которые протянут между пирсами по линии волноломов. Они будут выше воды не менее чем на 30 см и уходить под воду не менее чем на два метра. Сети должны задерживать дрейфующие мины.

"Я был свидетелем как эти нормативы тестировали, прежде чем их рекомендовать. Эти сети действительно способны обеспечить безопасность", — говорит Фокусу Григоришин.

Также, согласно разработанным нормативам, ближе к берегу разместят буйки, обозначающие предельное расстояние, куда можно заплыть купальщикам, их должно быть видно на расстоянии 50 метров.

"Подбираться прямо к волнорезам запрещено и смертельно опасно, опасно также и выходить на траверсы (пирсы). На пляжах уже устанавливают новые смотровые вышки, с которых спасатели при помощи биноклей будут высматривать мины. О воздушных тревогах будут оповещать громкоговорителями. Также путь к укрытиям обозначат стрелками. Укрытия будут рядом с пляжами и полноценные, а не условная закрытая раздевалка", — объясняет заместитель главы Одесской ОВА.

Пляжи будут доступны лишь в светлое время суток с 8.00 до 20:00. Периодически судна будут проверять огражденную зону купания. Во время штурмового предупреждения купание и нахождение на пляже будет, скорее всего, под запретом, уточняет Григоришин. Напомним, что 14 мая, в результате шторма на пляж Одессы вынесло вражескую морскую мину. Взрывотехники уничтожили ее прямо на месте.

Окончательный список мест, куда пустят отдыхающих, составят до 5 июня — после обследования морских участков водолазами.

400 мин в море

"Море Украины заминировано, в частности, содержит более 400 морских мин, учитывая, что сами оккупанты провозгласили эту опасность и обозначили количество мин, которые может знать только тот, кто непосредственно заминировал море", — заявила глава объединенного пресс-центра оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире украинского национального телемарафона 23 мая.

По ее словам, в течение 2023 года более 20 мин было уничтожено. Иногда мины взрываются бесконтрольно и в таком случае наносят ущерб местности на расстояние до 200 метров. А подрыв мины в воде может поражать все живое в радиусе километра.

На туристическом рынке растет спрос

Вице-президент Украинской ассоциации туристических агентств Максим Дереза рассказал Фокусу, что на туристическом рынке растет спрос.

"Если в прошлом году объем рынка выездного туризма был где-то 5-10% от туризма 2021 года, то сейчас спрос увеличился до 20-25%. А если есть спрос на выезд, то, естественно, есть спрос и на внутренний туризм. Сохраняется запрет на выезд мужчин и остаются проблемы с логистикой путешествий, поэтому решение об открытии украинских пляжей разумно и понятно", — считает Дереза.

Летом прошлого года Фокус писал, что на одном из пляжей Одесской области в свой день рождения подорвался на мине молодой парень. Погибший решил искупаться в море, несмотря на все запреты. Взрывом ему оторвало голову.