"Добкин — черт": в Харькове на зданиях появились надписи, посвященные экс-мэру, — Жорин (фото)

Бывший командир "Азова" отметил, что надписи на стенах являются напоминанием для тех, кто с опозданием "определился" со своей позицией, ведь люди помнят, кем они на самом деле являются.

В некоторых районах Харькова местные жители заметили надписи на зданиях, которые посвящены бывшему мэру города и экс-нардепу Михаилу Добкину. Об этом сообщает майор ВСУ Максим Жорин, ранее бывший командиром полка "Азов" в своем Telegram-канале 30 мая.

На опубликованных кадрах видно, что надписи "Добкин — черт" были размещены на разных зданиях города и, по словам Жорина, бывший политик имеет к ним всем непосредственное отношение.

"Миша Добкин, которого мы давно должны видеть на скамье подсудимых, довольно спокойно себя чувствует в Харькове – городе, который он хотел сдать россиянам. Сегодня ночью кто-то обрисовал граффити объекты, принадлежащие Добкину в Харькове", — говорится в сообщении.

Речь идет про маркет-пекарню "Кулинар", здание охранной фирмы "Кратос" и даже подъезд жилого дома. Именно там неизвестные разместили надписи с фразой "Добкин — черт".

В Харькове заметили надписи на предприятиях, которые связаны с Михаилом Добкиным Фото: Telegram В Харькове заметили надписи на предприятиях, которые связаны с Михаилом Добкиным Фото: Telegram В Харькове заметили надписи на предприятиях, которые связаны с Михаилом Добкиным Фото: Telegram В Харькове заметили надписи на предприятиях, которые связаны с Михаилом Добкиным Фото: Telegram

"Думаю, это напоминание — даже если крысы пытаются переобуться, в стране достаточно людей, которые помнят, кто они на самом деле", — продолжил Максим Жорин.

Кто именно организовал эту "акцию" — неизвестно. Михаил Добкин и его представители также никак не прокомментировали инцидент на момент публикации материала.

Фирма "Кратос": что известно

По информации портала OutSignal, фирма была основана еще в 2007 году и занимается услугами по физической охране объектов, частных квартир, офисов и прочего. Основателем предприятия, по имеющейся информации, является бывший начальник на тот момент милиции Никита Корытин, которому помогали Михаил Добкин и экс-мэр Харькова Геннадий Кернес.

На официальных страницах компании в социальных сетях никак не комментировали инцидент, произошедший на улицах Харькова.

Политическая жизнь Михаила Добкина: что известно

Родился будущий политик в городе Харьков, где и начал строить свою карьеру. С 2002 по 2006 год Михаил Добкин являлся народным депутатом Украины от фракции "Единая Украина" и "Социал-демократическая партия Украина (объединенная)". Под конец депутатского срока была членом политической силы "Партия регионов".

В 2006 году его избрали мэром Харькова, пост которого он занимал до марта 2010 года. В том же году Виктор Янукович, на тот момент занимавший должность президента Украины, назначил его на пост главы Харьковской областной государственной администрации.

В Харькове заметили надписи на предприятиях, которые связаны с Михаилом Добкиным

После событий Майдана в 2014 году был уволен с должности и заявил о своих намерениях поучаствовать в выборах президента Украины от "Партии регионов", где проиграл. На парламентских выборах 25 октября 2014 года избран депутатом Верховной рады Украины VIII созыва от избирательного объединения "Оппозиционный блок" (№ 3 в списке).

Напомним, 9 апреля сообщалось, что бывший мэр Харькова Михаил Добкин провел службу в храме УПЦ МП. Произошло это в церкви Святой благоверной царицы Тамары, которую в начале полномасштабной войны повредили российские оккупанты.

3 апреля сообщалось, что дочь экс-мера Харькова Михаила Добкина посетила родной город, который вынуждена была покинуть после начала войны. Сейчас Алла Добкина вместе с сыном проживают в турецком Стамбуле. Для визита в Харьков она выбрала комфортный и стильный образ – прямые джинсы украинского бренда Aisenberg, темную базовую футболку и черную курточку.