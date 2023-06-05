"Дерусификация продолжается": в Харьковской области переименуют Ватутино в Залужное

Решение об изменении названия было принято Комитетом по вопросам организации государственной власти. Депутаты подготовили целый пакет изменений названий.

В Харьковской области собираются переименовать село Ватутино в Залужное, в честь главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Происходит это в рамках дерусификации. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал народный депутат от партии "Слуга народа" Виталий Безгин 5 июня.

Такое решение было принято Комитетом по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.

"Дерусификация названий населенных пунктов в Украине продолжается! Поддержали целый пакет изменений названий, среди которого стоит выделить одну: Ватутино (Харьковская область) будет переименовано в Залужное", — написал Виталий Безгин, который также является главой подкомитета по административно-территориальному устройству.

Стоит отметить, что Ватутино было построено после Второй мировой войны и назвали его в честь советского генерала Николая Ватутина, убитого бойцами ОУН-УПА. В 2009 году статус населенного пункта изменился на село.

О вероятном переименовании села заговорили еще в феврале 2023 года. Местные депутаты обратились в парламент с такой инициативой. Сделать это может только Верховная Рада Украины и проект решения был опубликован на сайте Харьковского облсовета.

В проекте отмечается, что решение депутатов продиктовано мнением общественности.

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