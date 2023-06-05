Суд приговорил к семи годам тюрьмы водителя, который сбил насмерть бойца теробороны (фото)

По информации правоохранителей, житель Киева, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, не сбавил скорость перед блокпостом, в результате чего был сбит насмерть боец теробороны, и еще двое получили травмы.

Водителя грузовика родом из Киева, который весной 2022 года в состоянии алкогольного опьянения сбил насмерть военного территориальной обороны на блокпосту в Хмельницкой области приговорили к семи годам тюремного заключения. Об этом в понедельник, 5 июня сообщает официальный Telegram-канал офиса Генпрокурора.

Суд признал мужчину виновным в нарушении правил безопасности дорожного движения, в результате которых произошла смерть потерпевшего по части 3 статьи 286-1 Уголовного кодекса Украины.

По данным следователей, обвиняемый врезался в блокпост в Хмельницкой области в состоянии алкогольного опьянения весной прошлого года, сбив насмерть военного территориальной обороны и ранив еще двоих.

"Прокуроры в суде доказали, что в апреле 2022 года водитель грузового автомобиля DAF не остановился перед стационарным блокпостом территориальной обороны вблизи села Давыдковцы. Он не сбавил скорость движения и допустил столкновение с другим автомобилем и бетонным ограждением контрольного пункта, за которым находились военные. В результате дорожно-транспортного происшествия один военнослужащий теробороны от полученных травм погиб на месте, еще двое были травмированы", – сообщают в Офисе генерального прокурора.

Напомним, в ночь на 26 мая во время комендантского часа при въезде в Киев со стороны Житомира председатель Макаровского районного суда Киевской области попал в ДТП на блокпосту, где сбил насмерть военнослужащего Нацгвардии, который вышел на дорогу для установки инженерных заграждений.

Также напомним, что в середине апреля стало известно, что отец генерал-майора Вооруженных сил Украины Дмитрия Марченко, который руководит обороной Николаевской области, погиб в ДТП.