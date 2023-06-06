Подрыв Каховской ГЭС: в Херсоне дома плывут под водой, люди спасают животных (видео)

Некоторые районы подтоплены до 2,5 метров, местные перемещаются по улицам на лодках под звуки вражеских артобстрелов. Вода будет прибывать минимум сутки, ситуация может обостриться.

Подрыв Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) войсками России 6 июня вызвал серьезные подтопления в Херсоне и области. О последствиях происшествия сообщил глава местной областной военной администрации (ОВА) Роман Мрочко.

В Корабельном районе Херсона по состоянию на 15:00 подтоплен микрорайон Нефтегавань, Гидропарк, Островское Шоссе, улица Михайловская, Кошевой спуск, Причальная, переулки Флотский и Насыпной. Всего, по его данным, затоплено около 30 улиц и переулков.

В указанном районе вода поднялась на 2,5 метра. Мрочко призвал жителей эвакуироваться, ведь вода будет прибывать к 5:00 утра 7 июня.

Местные жители публикуют видео затопления. Они вынуждены передвигаться на лодках, из затопленных домов вывозят имущество и домашних животных.

На одном из видео мужчины плывут на лодке под звуки вражеских артобстрелов. Другие спасают от стихии собак и коров.

Подрыв Каховской ГЭС: ситуация в Херсонской области

В Херсоне больше всего от затопления пострадал микрорайон Остров. Около 6 тысяч человек на правобережье Херсонской области попали в критическую зону, заявили в местной ОВА.

Жители Херсонской области публикуют кадры плывущих под водой домов из-за подрыва Каховской ГЭС.

ГСЧС Херсонской области добавило, что к 15:00 удалось эвакуировать около 1,3 тысяч человек. Всего подтоплено 13 населенных пунктов на правом берегу Днепра.

По информации министра внутренних дел Украины Игоря Клименко, в Херсонской области подтоплены 24 населенных пункта и ситуация критическая.

"Ожидаем, что вода будет прибывать еще минимум 20-24 часов. Все подразделения ведомства будут работать круглосуточно", — заявил глава МВД.

Спасатели предупредили о перемещении боеприпасов в воде. Людям нужно быть осторожными и помнить о правилах минной безопасности, указали в ГСЧС.

Вода продолжает прибывать и подтапливать населенные пункты региона. Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин заявил о затоплении более 71 дома.

Напомним, что в Минэнерго Украины предупредили про опасность подтопления энергообъектов в Херсонской области из-за подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Каховскую ГЭС подорвала 205-я мотострелковая бригада ВС РФ.