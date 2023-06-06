Подрыв Каховской ГЭС: вода будет прибывать еще сутки, — Клименко (видео)

По словам министра внутренних дел, после подрыва дамбы Каховской гидроэлектростанции подтопило 24 населенных пункта. Из зоны бедствия эвакуировали более 1300 граждан.

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В результате подрыва Каховской ГЭС в Херсонской области 24 населенных пункта были подтоплены, ситуация остается критической. Об этом во вторник, 6 июня, сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко в эфире национального телемарафона.

По словам главы МВД, водные массы продолжают прибывать и ожидается, что процесс займет еще около суток. Игорь Клименко подчеркнул, что текущий уровень воды на правобережье Херсонской области превышает 2 метра.

"Ожидаем, что вода будет прибывать еще как минимум 20-24 часов, поэтому все подразделения ведомства будут работать круглосуточно", — отметил Клименко.

Также министр рассказал, что в городе Херсоне было создано пять пунктов временного пребывания для тех, кто ожидает эвакуации в другие безопасные населенные пункты.

По состоянию на 16 часов в Херсонской области эвакуировали 1339 граждан из подтопленных районов.

Напомним, ВС РФ нанесли артиллерийский удар по Херсону в момент, когда в областном центре продолжалась эвакуация населения из-за подрыва Каховской ГЭС. Двое сотрудников полиции в результате вражеской атаки получили ранения, когда помогали спасать людей.

Ранее сообщалось о том, что российские оккупанты взорвали Каховскую ГЭС. В Офисе президента назвали подрыв российскими военными Каховской ГЭС стал самой большой техногенной катастрофой в мире, которая произошла за последние несколько десятилетий.