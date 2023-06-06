Подрыв Каховской ГЭС: из-за затопления в Херсоне валятся дома (видео)

На кадрах, разошедшихся по соцсетям, видно, как частный одноэтажный дом складывается и уходит под воду.

По соцсетям распространяют видео, на котором видно, как дом, оказавшийся в зоне затопления, развалился и упал в воду. Сообщается, что кадры сняты в Херсоне.

Автор видео снял частный сектор города. Дома стоят в воде примерно по окна. Внезапно одно из строений складывается как карточный домик и уходит под воду.

Каховское водохранилище: что будет дальше?

По данным гендиректора "Укргидроэнерго" Игоря Сироты, утром 7 июня ожидается пик разлива воды из Каховского водохранилища.

Через три или четыре дня уровень воды начнет спадать. Если взрывчатка нарушила плотину на нижних отметках, Каховское водохранилище перестанет существовать.

"А если она не разрушена внизу, мы увидим, что еще до 3 метров воды вглубь может остаться в водохранилище", — заметил он.

Анализируя характер подрыва по состоянию до 16:00, с вероятностью 90% можно говорить о полном разрушении водосливной плотины, заявил Сирота.

"Конечно, поднимется отметка в Херсоне до более 3 метров. Будет подтоплено более 37 населенных пунктов вдоль реки Днепр и до Черного моря", — рассказал гендиректор.

Вода может уйти в Черное море на 10-й день после подрыва плотины, водохранилище окажется без воды и русло Днепра до Черного моря будет также практически осушено, заключил он.

Напомним, что в Главном управлении разведки Минобороны Украины заявили о наличии доказательств подрыва Каховской ГЭС. По их сведениям, украинская дамба не "устала".

Правительство США также заявило о разведданных, которые позволяют говорить об уничтожении Каховской ГЭС. Источники говорят о выяснении мотивов взрыва.