"В Крыму воды не будет 10 лет": Данилов о результатах подрыва Каховской ГЭС (видео)

Россияне сами прекратили подачу пресной воды на полуостров до полной отстройки дамбы. А в оккупированных районах Херсонской области до 26 тысяч человек рискуют оказаться в зоне затопления, сказал секретарь СНБО.

Российские оккупанты лишили временно оккупированный Крым пресной воды путем подрыва Каховской ГЭС. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в эфире единого телемарафона.

По его словам, российский теракт в ближайшее время сделает невозможным поставку воды в Крым от слова "совсем". Снабжение водой полуострова будет невозможным в ближайшие три, пять и десять лет, указал Данилов

Алексей Данилов говорит о ситуации в Крыму с 22-й минуты

Вопрос будет закрыт, пока полностью не отстроят дамбу. Секретарь СНБО добавил, что подрыв Каховской ГЭС россиянами был сделан для якобы недопущения украинского контрнаступления на юге.

В оккупированных районах Херсонской области до 26 тысяч человек могут оказаться в зоне затопления, отметил он.

"Отвечают за них оккупационные власти. А (глава оккупационной администрации Херсонской области Владимир) Сальдо сейчас рассказывает, как там все едет и работает, стоя по колено в воде", — рассказал Данилов.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский 7 июня заявил о невозможности помочь украинцам на оккупированной Россией территории. По его словам, россияне даже не пытаются помочь людям.

Советник генпрокурора Украины Максим Попов 7 июня рассказал о затоплении минимум трех украинских Национальных парков после подрыва Каховской ГЭС.