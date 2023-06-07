"В Крыму воды не будет 10 лет": Данилов о результатах подрыва Каховской ГЭС (видео)
Россияне сами прекратили подачу пресной воды на полуостров до полной отстройки дамбы. А в оккупированных районах Херсонской области до 26 тысяч человек рискуют оказаться в зоне затопления, сказал секретарь СНБО.
Российские оккупанты лишили временно оккупированный Крым пресной воды путем подрыва Каховской ГЭС. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в эфире единого телемарафона.
По его словам, российский теракт в ближайшее время сделает невозможным поставку воды в Крым от слова "совсем". Снабжение водой полуострова будет невозможным в ближайшие три, пять и десять лет, указал Данилов
Вопрос будет закрыт, пока полностью не отстроят дамбу. Секретарь СНБО добавил, что подрыв Каховской ГЭС россиянами был сделан для якобы недопущения украинского контрнаступления на юге.
В оккупированных районах Херсонской области до 26 тысяч человек могут оказаться в зоне затопления, отметил он.
"Отвечают за них оккупационные власти. А (глава оккупационной администрации Херсонской области Владимир) Сальдо сейчас рассказывает, как там все едет и работает, стоя по колено в воде", — рассказал Данилов.
Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский 7 июня заявил о невозможности помочь украинцам на оккупированной Россией территории. По его словам, россияне даже не пытаются помочь людям.
Советник генпрокурора Украины Максим Попов 7 июня рассказал о затоплении минимум трех украинских Национальных парков после подрыва Каховской ГЭС.