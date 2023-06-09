"Чтобы был гарантирован": в Киеве хотят доверить доступ к укрытиям кодовой системе, — КГГА

Приблизительно 3 тысячи столичных укрытий планируют обустроить автоматизированной системой открытия. Также в городе должны быть установлены модульные железобетонные объекты защиты.

Около 3 тысяч укрытий и хранилищ в Киеве планируют оснастить автоматизированной системой открытия. В Киевской городской государственной администрации это объяснили тем, что изменения гарантируют доступ жителям в убежища. О новых решениях городских властей говорится в посте, опубликованном пресс-службой в соцсетях 9 июня.

"Вчера депутаты на сессии приняли решение о том, что на ремонт и обустройство укрытий в этом году дополнительно направят 750 млн гривен. Также мы проведем внеплановую инвентаризацию имеющихся подвальных и цокольных помещений, чтобы ими, где это технически возможно, дополнить фонд защитных сооружений. Ведь использование врагом баллистического оружия побуждает нас создавать дополнительные укрытия в оперативной доступности для людей, в первую очередь в спальных районах города", — заявил заместитель главы КГГА Петр Пантелеев.

Пресс-служба написала, что в Киеве уже работают над оснащением укрытий и хранилищ автоматизированной системой. В частности, как указано в публикации, сейчас они тестируются в Дарницком районе.

"И дальше их введут во всем городе", — пообещали в администрации.

Кроме того, в КГГА проинформировали о намерении городских властей приобрести и установить около 200 модульных железобетонных укрытий быстрого развертывания.

Напомним, 7 июня специальная комиссия проверила более 3 тысяч столичных укрытий. По словам министра стратегической промышленности Украины Александра Камышина, только 65% из них оказались пригодными для эксплуатации.

Вчера, 8 июня, в местном телеграмм-канале опубликовали фото скандального укрытия в Киеве, отремонтированного за 1,3 млн гривен. Ранее Камышин раскритиковал его в соцсетях.