Безупречное по цинизму: у Зеленского раскритиковали ООН за заявление о подрыве Каховской ГЭС

По словам советника ОП Михаила Подоляка, очень странно, что для чиновника ООН обстоятельства подрыва Каховской ГЭС непонятны. Россияне унижают международное право и Устав организации.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк раскритиковал заявление представителя офиса верховного комиссара ООН по правам человека Джереми Лоуренса. Пост с критикой он опубликовал у себя в Twitter.

По словам Подоляка, слова Лоуренса безупречны в своем цинизме. По его мнению, ООН в который раз обнулила свою репутацию, отказавшись выполнять возложенные на нее функции.

Подоляк отметил, что очень странно, что для чиновника ООН обстоятельства подрыва Каховской ГЭС непонятны.

"Так же, как не понятны "обстоятельства", выглядящие как неспровоцированная война России против Украины, массовые убийства гражданского населения, систематические обстрелы ракетами крупных населенных пунктов Украины, разрушение тысячи больниц и школ, стертые с лица земли Соледар, Бахмут и еще тысяч небольших городов", — отметил советник главы ОП.

Он также вспомнил массовые захоронения мирных украинцев, которых убили российские оккупанты, в Буче. Подоляк заявил, что россияне унижают международное право и Устав ООН.

"Марсиане, вероятно, атакуют и создают такие обстоятельства", — иронично отметил Подоляк.

Михаил Подоляк о Джереми Лоуренсе Фото: Скриншот

Напомним, что представитель офиса верховного комиссара ООН по правам человека Джереми Лоуренс заявил, что обстоятельства подрыва Каховской ГЭС "остаются неясными". Он также заявил, что пока якобы нельзя говорить о том, что было совершено военное преступление.

Также сообщалось, что в ЦНС заявили, что российские оккупанты перед подрывом Каховской ГЭС активизировали мародерство. Награбленное имущество захватчики вывозили на территорию оккупированного Крымского полуострова. Также усилились поиски украинских партизан.

Еще журналисты выяснили, что спутники США зафиксировали взрыв перед обрушением дамбы. Представители американской разведки подозревают, что в подрыве дамбы виноваты войска РФ. Атака извне является возможным, но менее правдоподобным объяснением.