Российские оккупанты перед подрывом Каховской ГЭС активизировали мародерство, — ЦНС

Награбленное имущество захватчики вывозили на территорию оккупированного Крымского полуострова. Также усилились поиски украинских партизан.

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Российские оккупанты перед тем, как подорвать Каховскую ГЭС, начали активнее мародерить на территориях, которые находятся под временным контролем Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба Центра национального сопротивления 9 июня.

По информации украинского подполья, незадолго до умышленного подрыва дамбы, российские оккупанты более активно начали разворовывать имущество местных жителей, а также вывозить его на территорию Крымского полуострова.

"Мародерили россияне не только на левобережье, но также оккупанты обносили гостиницы и базы отдыха в курортных городках и селах. В частности, село Стрелковое", — говорится в сообщении.

Отдельное внимание захватчики начали уделять украинским партизанам, а точнее процессам по их поиску.

В Центре национального сопротивления считают, что все эти события указывают на то, что российские оккупанты планировали подорвать Каховскую ГЭС и провели перед этим ряд подготовительных мероприятий.

"В частности, на протяжении весны россияне систематически эвакуировали свои оккупационные администрации с левобережья Херсонской области", — подытожили в подполье.

Напомним, 8 июня помощница генерального секретаря НАТО по публичной политике Байба Браже рассказала, что НАТО разработал планы на случай различных событий, связанных с полномасштабной войной в Украине, включая возможный ядерный инцидент на Запорожской атомной электростанции.