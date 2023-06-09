Російські окупанти перед підривом Каховської ГЕС активізували мародерство, — ЦНС

Награбоване майно загарбники вивозили на територію окупованого Кримського півострова. Також посилилися пошуки українських партизанів.

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Російські окупанти перед тим, як підірвати Каховську ГЕС почали активніше мародерити на територіях, які перебувають під тимчасовим контролем Російської Федерації. Про це повідомляє пресслужба Центру національного спротиву 9 червня.

За інформацією українського підпілля, незадовго до навмисного підриву греблі російські окупанти активно почали розкрадати майно місцевих жителів, а також вивозити його на територію Кримського півострова.

"Мародерили росіяни не лише на лівобережжі, але також окупанти обносили готелі та бази відпочинку в курортних містечках і селах. Зокрема, в селi Стрілкове", — йдеться в повідомленні.

Окрему увагу загарбники почали приділяти українським партизанам, а точніше процесам із їхнього пошуку.

У Центрі національного спротиву вважають, що всі ці події вказують на те, що російські окупанти планували підірвати Каховську ГЕС і провели перед цим низку підготовчих заходів.

"Зокрема, протягом весни росіяни систематично евакуювали свої окупаційні адміністрації з лівобережжя Херсонської області", — підсумували в підпіллі.

Нагадаємо, 8 червня помічниця генерального секретаря НАТО з питань публічної політики Байба Браже розповіла, що в НАТО розробили плани на випадок різних подій, пов'язаних із повномасштабною війною в Україні, включаючи можливий ядерний інцидент на Запорізькій атомній електростанції.