Спад воды в Херсонской области открыл остатки мостов времен Второй мировой войны (фото)

Временные конструкции были построены почти 80 лет назад, большую часть работ производили вручную во время морозов. В прошлом веке по этим мостам курсировали поезда, однако после 9 лет эксплуатации их демонтировали.

В результате снижения уровня воды в Днепре из-за подрыва российскими войсками Каховской гидроэлектростанции в Херсонской области можно впервые за почти 70 лет увидеть остатки временных мостов. Эти деревянные постройки были построены в 1944 году и долгое время находились под водой. О них рассказали в соцсетях Национального заповедника "Хортица" 10 июня.

"После упорных боев в городе Запорожье в октябре-декабре 1943 года плотина ДнепроГЭСа, а также стальные мосты Стрелецкого были разрушены. Для продолжения наступления Красной армии на правом берегу было принято решение построить временные железнодорожные мосты через Днепр, которые пролегали бы южной частью острова Хортица", – объяснили в заповеднике.

В посте говорится, что большую часть земляных работ по сооружению мостов выполняли вручную во время зимних морозов. В "Хортице" самой сложной задачей строительства тех времен назвали установку оставленной немцами 30-метровой прогонной конструкции над судоходной частью Днепра. В публикации подчеркнули, что ее вес составлял 60 тонн.

"При всех сложностях 20 февраля (т.е. через 48 дней) был открыт проезд по мосту с центральной части города на Хортицу. Через три дня, когда был достроен мост через Старый Днепр, открыто движение поездов по всей ветке протяженностью 11 километров со скоростью до 30 км /ч", — передали в заповеднике.

Фото остатков моста от 9 июня 2023 года. Фото: Национальный заповедник «Хортица» Фото остатков моста от 9 июня 2023 года. Фото: Национальный заповедник «Хортица» Архивное фото моста из фондосборника Национального заповедника "Хортица" Фото: Национальный заповедник «Хортица» Архивное фото моста из фондосборника Национального заповедника "Хортица" Фото: Национальный заповедник «Хортица»

В "Хортице" напомнили, что ветка начиналась у вокзала Запорожье I, пересекала Днепр, заходила на дамбу в плавневой части Хортицы и через Старый Днепр соединялась с железнодорожной магистралью у разрушенного моста Стрелецкого.

"Временные мосты просуществовали целых 9 лет. За это время удалось восстановить ДнепроГЭС, построить мосты Преображенского, движение по которым было открыто 30 декабря 1952 года. Только после этого временные мосты были демонтированы. А свидетельства их существования можно было увидеть только в насыпных дамбах южной части Хортицы и в воспоминаниях старожилов", — отмечено в посте.

Напомним, в СМИ со ссылкой на экспертов предупредили, что в результате уничтожения оккупантами плотины Каховской ГЭС украинцы останутся без арбузов и помидоров. Как объяснили журналисты, это связано с тем, что орошаемые земли региона остались без воды.

С 10 июня в Херсонской области запрещены купание, отлов и продажа рыбы. По словам главы ОВА Александра Прокудина, вода сейчас опасна из-за высокой концентрации вредных веществ.