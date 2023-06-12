Максимальная пенсия в Украине: каков размер и кто ее получает (инфографика)
В Украине отменили назначение спецпенсий для всех категорий пенсионеров, кроме военнослужащих. Однако ранее начисленные суммы выплат не будут перерасчитываться.
Государство ежегодно закладывает бюджет на выплаты для пенсионеров. Так, в госбюджете на 2023 год предусмотрено 442,3 млрд гривен на финансирование пенсионного обеспечения и социальной защиты.
Какой максимальный размер пенсии в Украине
В Украине самыми высокими считаются пенсии от десяти тысяч гривен. Однако их получает меньшинство.
Эти выплаты приходятся на 7,3% пенсионеров, или 776 328 человек. Средний размер таких пенсий составляет 14 676 гривен, а максимальный – 20 930 гривен.
Кроме того, в Украине существуют специальные пенсии для отдельных категорий граждан, для которых выплаты рассчитывались по другим правилам. Как сообщил Министр социальной политики Николай Шамбир, назначение всех спецпенсий кроме военных отменено, а уже назначенные пересчитываться не будут.
Ранее в Украине действовало несколько специальных пенсионных режимов:
- для бывших военных и силовиков;
- для "чернобыльцев";
- для бывших прокуроров;
- для бывших госслужащих;
- для бывших судей.
Так, по данным Минсоцполитики, по состоянию на 1 января текущего года специальные пенсии в Украине в размере 96196 грн получали 3594 бывших судьи.
Где пенсии самые высокие
Как сообщили в Пенсионном фонде в середине апреля, самые высокие средние пенсии в:
- Киеве — 7 129 гривен;
- Донецкой области — 6 560 гривен;
- Луганской области — 6 049 гривен;
- Днепропетровской области — 5 804 гривны.
Самые маленькие пенсии в Тернопольской (3 998 гривен), Закарпатской (4 164 гривны) и Черновицкой (4 182 гривен) областях.
Напомним, в ПФУ рассказали, почему пенсионерам приостанавливают начисление денег на карты, и что делать если это уже произошло.
"Социальная платформа" написала, что сроки подачи заявления в Пенсионный фонд с учетом определенных особенностей позволят увеличить размер пенсии по возрасту.