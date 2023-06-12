"Передать смирительную рубашку": Данилов поздравил Медведева "с днем России"

Алексей Данилов высказался в адрес Дмитрия Медведева после его предложения установить на Майдане в Киеве российский триколор.

Алексей Данилов, секретарь СНБО, выразил свое мнение о бывшем президенте России Дмитрии Медведеве и выразил недовольство его заявлениями о "российском" Майдане Независимости в Киеве. Об этом сообщил Алексей Данилов в Twitter.

"Попросил коллег из отдела психологического кризисного менеджмента передать Медведеву, заодно "поздравить" с днем временно существующей России", — написал секретарь СНБО.

Дополнив свое заявление, Алексей Данилов представил изображение смирительной рубашки, указав, что, по его мнению, именно этот аксессуар подходит для бывшего президента Российской Федерации Дмитрия Медведева.

Напомним, что 12 июня заместитель главы Совбеза РФ Медведев опубликовал поздравление с Днем России, выложив обработанную в фотошопе фотографию Майдана Независимости и пожеланием переименовать его в "площадь" России. На опубликованном ним кадре видно Майдан Независимости в центре украинской столицы, однако на флагштоке висит не украинский флаг, а российский триколор. Дополняет изображение надпись "С днем России".

12 июня сообщалось, что в Минобороны РФ оконфузились на День России. На опубликованном праздничном ролике ведомство пыталось подчеркнуть патриотические настроения своих граждан, но не все пошло по плану.