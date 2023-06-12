ВАКС взыскал в доход государства почти 10 млн грн залога с депутата Киевсовета Трубицына

Депутату Киевского горсовета Владиславу Трубицыну, который выехал за границу при помощи Главного управления разведки, изменили меру пресечения на содержание под стражей.

В понедельник, 12 июня, Высший антикоррупционный суд (ВАКС) взыскал почти 10 миллионов гривен залога с депутата Киевсовета Владислава Трубицына, обвиняемого в получении взятки в размере более миллиона гривен. Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП).

Отмечается, что коллегия судей удовлетворила ходатайство прокурора о взыскании в доход государства 9,886 млн грн залога с депутата Киевского горсовета, обвиняемого в получении 1,39 млн грн неправомерной выгоды.

Также суд согласился с доводами прокурора о нарушении условий меры пресечения обвиняемым и изменил Трубицыну меру пресечения на содержание под стражей.

"После задержания лица будет решен вопрос о применении этой меры пресечения", – говорится в сообщении.

Кроме того, было удовлетворено еще одно ходатайство прокурора об осуществлении специального судебного производства (in absentia) в отношении Трубицына.

Дело Трубицына: что произошло?

Напомним, что 31 мая проект "Схемы" сообщил, что ГУР МО выдало письмо депутату Киевского горсовета Владиславу Трубицину, которого обвиняют во взяточничестве, что позволило ему выехать за границу. На документе была подпись начальника управления Кирилла Буданова.

В феврале прошлого года Национальное антикоррупционное бюро поймало на получении взятки депутата Киевского горсовета Владислава Трубицына и еще пятерых человек.

Спустя несколько месяцев после задержания Владислав Трубицын вышел под залог в почти 15 миллионов гривен. Также внесли залог за двух человек, которые проходят по делу о взятке в качестве обвиняемых.