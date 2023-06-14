"Золотые" двери и подрядчики-уголовники: как в Киеве завышают цены на ремонт укрытий (фото)

По данным журналиста Юрия Николова, профильные департаменты Киевской городской государственной администрации проводят закупки по ценам, которые превышают рыночные в два раза. Как выяснил Фокус, некоторые из подрядчиков проходят по делам, связанным с присвоением бюджетных денег.

Журналист проекта "Наші гроші" Юрий Николов, который ранее публиковал расследование о закупках продуктов питания для военных по завышенным ценам, опубликовал мини-расследование касательно тендеров по капитальному ремонту временных укрытий в Киеве. Об этом он 14 июня написал на своей Facebook-странице.

Николов привел в пример несколько тендеров. Так, журналист обратил внимание, что на улице Иоанна Павла II, 19. провели закупку на капитальный ремонт подвальных помещений итоговой стоимостью почти в 2 млн грн.

Журналист указал на смету, где указано, что 286 тысяч гривен приходится на металлопластиковые двери Steko по цене 6 500 гривен за один квадратный метр, что в два раза рыночной стоимости.

"Обращаю ваше внимание — это цена за квадратный метр двери, а не за все двери. Потому что двери имеют площадь больше чем 1 кв м. Например, вот такие двери площадью 1,8 кв м продаются в "Эпицентре" по 6 881 гривен за целые двери. То есть стоимость одного квадратного метра этих дверей составляет 3 800 гривен. А это почти вдвое дешевле "тендерного" квадрата", — отметил Николов.

Кроме того, согласно смете, Управление строительства, архитектуры и землепользования Святошинской районной Киевской госадминистрации готово заплатить за штукатурку Knauf по 13,80 за килограмм без НДС, что также превышает рыночную цену.

"Лезем в "Лерой марлен" — там она по 259 гривен за тридцатикилограммовую пачку. То есть по 8,63 гривны за килограмм. Опять почти вдвое дешевле. И на эту штукатурку в смете приходится 201 тысяча гривен. По моим подсчетам только по этим двум позициям "дельта" между тендерной и рыночной ценой составляет около 200 тысяч гривен. При этом стоимость нанесения штукатурки на стену и установки дверей в смете указано отдельно, то есть цена за работы не входит в цену товара", — отметил журналист.

Кто проводит тендеры и кому отдают подряды на ремонт укрытий в Киеве

Стоит отметить, что в приведенном журналистом тендере по ремонту помещений под временное укрытие в торгах победила фирма "Інтеграл Буд-Стандарт".

Как выяснил Фокус, согласно данным аналитической системы "Опендатабот", компания зарегистрирована в Киеве и примечательна тем, что проходит по уголовному делу о присвоении бюджетных средств коммунальным предприятием "Инженерный центр" Киевской городской государственной администрацией в сговоре с рядом подрядчиков, в числе которых числится и "Інтеграл Буд-Стандарт".

По данным следствия, подрядчики поставляли товары по значительно завышенным ценам, строительно-ремонтные работы проводились некачественно, а в некоторых случаях не проводились вообще.

Более того, следователи выяснили, что эти компании часть полученных бюджетных средств на основании договоров субподряда перечисляли на счета предприятий с признаками фиктивности "с целью вывода в теневой сектор экономики и дальнейшего разделения между участниками указанной противоправной схемы",

В столичном главке полиции считают, что в результате этого местному бюджету Киева нанесен ущерб. По версии следствия, только за 2018-2020 годы компания получила от коммунального предприятия подрядов на сумму более чем в 50 млн грн.

Также во внимание Фокуса попал подряд КГГА на ремонт помещений под укрытие на улице Симиренко, 2В в Святошинском районе. Закупку огласило Управление строительства и землепользования Святошинской райгосадминистрации. В торгах победила фирма "Укрмонтажлюкс" с предложением в размере 4,3 млн грн.

Следствие выяснило, что эта фирма с рядом других аффилированных компаний в 2017-2019 годах получила 90% подрядов у Управления жилищно-коммунального хозяйства и строительства Печерской районной в городе Киеве государственной администрации. Cледователи насчитали восемь компаний, так или иначе связанных друг с другом. Некоторые из них, в частности, выдал один и тот же IP-адресс, с которого осуществлялись торги.

Полиция подозревает, что компании, связанные с ООО "Укрмонтажлюкс" в сговоре с КГГА выводили бюджетные средства в теневой сектор экономики. Речь идет об ущербе на более чем 150 млн грн.

Стоит отметить также тот факт, что в торгах большинство тендеров, проведенных различенными профильными управлениями КГГА принимает участие лишь одна фирма. В частости, за май 2023 года состоялось 6 тендеров на ремонт укрытий и ни в одной из закупок не принимало участие хотя бы 2 фирмы.

Напомним, 12 июня сообщалось, что в укрытие одной из школ в Днепровском районе Киева за выделенные государством деньги закупили электросковородку, которая стоит 720 тысяч гривен.