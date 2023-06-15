Исчезли 653 партии : в Украине пропадают гуманитарные грузы для ВСУ, — таможня

Известно, что за 5 месяцев этого года было составлено 115 протоколов о нарушении таможенных правил. Военным доставляли пластины к бронежилетам, приборы ночного видения, тепловизоры, БПЛА, каски и прочее.

Украинские таможенники отмечают, что число случаев пропажи гуманитарной помощи военным участилось. Так, с января по май 2023 года пропало 653 гуманитарных груза. Об этом сказано на сайте Таможенной службы Украины.

Сообщается, что военным доставляли пластины к бронежилетам, приборы ночного видения, тепловизоры, БПЛА, каски и прочее. Получатели заявили, что грузы к ним не дошли.

"Созданный механизм контроля за поступлением в воинские части товаров гуманитарной помощи позволил провести проверку более 5 тыс. фактов перемещения товаров гуманитарной помощи в адрес около 100 воинских частей", — отметили на сайте.

В Таможенной службе сообщили, что за 5 месяцев 2023-го года было составлено 115 протоколов о нарушении таможенных правил, где предметами правонарушений были товары, ввезенные на таможенную территорию Украины в качестве гуманитарной помощи.

"Для сравнения, в течение всего 2022 года таможнями Гостаможслужбы составлено 100 аналогичных протоколов", — говорится в сообщении.

Напомним, что 15 июня в Минобороны рассказали, как продвигается контрнаступление Украины. По словам замминистра обороны Анны Маляр, украинские защитники постепенно, но уверенно продвигаются вперед и наносят значительные потери российским оккупантам.

Также в Минобороны показали БМП M2 Bradley, в которую попал "Град". Машина американского производства не только спасла бойцов 47-й бригады, но и устояла. После ремонта ее вернут в строй.