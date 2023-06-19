"Борисполь" хочет потратить более 51 миллиона на уборку неработающего аэропорта (скриншоты)
Несмотря на запрет на полеты во время военного положения, международный аэропорт начал торги, чтобы найти уборщиков для своего комплекса. В услуги, в частности, входит мойка 800 унитазов и очистка кровель от сосулек.
Международный аэропорт "Борисполь" хочет заказать обслуживание помещений и объектов более чем за 51 миллион 777 тысяч гривен. Об этом известно с сайта государственных закупок Prozorro.
Согласно данным ресурса, услуги государственному предприятию будут предоставляться в течение года — с 1 августа до 30 июля 2024 года. За уборку своей территории "Борисполь" готов заплатить 51 миллион 777 тысяч 332 гривны и 45 копеек.
В объявлении говорится, что заказчик будет принимать предложения до 28 июня, а уже на следующий день начнется аукцион.
В обязанности победителя тендера входит:
- уборка площадей общего использования, производственных и сантехнических помещений аэровокзального комплекса и других объектов аэропорта;
- уборка площадей общего использования Премьер-VIP зала, Бизнес-залов пассажирских терминалов "D" и "F";
- уборка площадей общего использования, производственных и сантехнических помещений паркинга;
- мойка фасадов зданий аэровокзального комплекса и паркинга;
- очистка кровель и козырьков зданий аэропорта от льда и сосулек.
В целом, согласно описанию предмета закупки, на территории "Борисполя" необходимо будет убирать 800 унитазов, 233 писсуара, 831 умывальник и 167 душевых.
На момент публикации материала пресс-служба государственного предприятия не прокомментировала в соцсетях запланированный аукцион.
Напомним, основатель проекта SkyDoctor Кирилл Новиков рассказал Фокусу о рисках, вызванных тем, что в результате войны с Россией в Украине пострадала авиационная инфраструктура. Речь идет не только о последствиях запрета на полеты во время военного положения, но и о повреждении аэродромов.
1 марта коллегия судей ВАКС приговорила к 5 годам заключения бывшего руководителя "Борисполя" Евгения Дыхне. Его признали виновным в злоупотреблении служебным положением.