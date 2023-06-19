"Закончится через три недели": Вилкул рассказал о ситуации с водой в Кривом Роге (видео)

По словам чиновника, криворожцам нужно экономить воду, так как бурение новых скважин и создание бюветов невозможно из-за плохого качества местных подземных вод.

При отсутствии должной экономии город Кривой Рог Днепропетровской области может остаться без воды через три недели. Об этом написал председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул в своем Telegram-канале 19 июня.

Как отмечает чиновник, экономия воды в городе происходит за счет снижения потребления промышленными предприятиями, запрета на работу автомоек, запрета на полив из шлангов и снижения давления на жилищный сектор. Кроме того, с 22.00 до 05.00 местный водоканал работает только в режиме циркуляции.

По словам Вилкула, экономия воды сейчас является обязательной для всех криворожцев, так как в противном случае она "гарантированно закончится через три недели".

"Путем строгой экономии мы имеем шанс дотянуть до реализации проектов по переброске воды", — заявил Вилкул.

Глава Совета обороны также подчеркнул, что шахтная вода не подходит для использования. Снабдить город питьевой водой путем бурения скважин и создания бюветов, по словам Вилкула, также невозможно, так как вместо чистой воды под землей находятся высокоминерализованные шахтные воды.

Проблемы с водой после подрыва Каховской ГЭС: в Кабмине объявили о помощи

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 19 июня заявил о выделении 2,5 миллиарда гривен для обеспечения Юга Украины питьевой водой.

Кроме того, 980 миллионов гривен из Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии пойдут на выплаты гражданам, чье жилища разрушены или повреждены наводнением, вызванным подрывом оккупантами Каховской ГЭС. Еще 560 миллионов гривен выделено на одноразовые выплаты пострадавшим.

В Кабмине выделили средства на питьевую воду для Юга

Напомним, что 6 июня ВС РФ подорвали Каховскую ГЭС, в связи с чем Александр Вилкул заявил о введении ограничений на использование воды в Кривом Роге. По его словам, ситуация в городе сложная, но контролируема.

Мы также писали о том, что 6 июня жители Кривого Рога устроили ажиотаж в торговых сетях, массово скупая питьевую воду в магазинах. В свою очередь Александр Вилкул призвал горожан прекратить панику.