Равняют жертву с агрессором: Лубинец раскритиковал доклад ООН о правах человека в Украине

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека подало непроверенные данные о якобы казни украинским военным пленного "вагнеровца". Другие примеры неточностей — это случаи угроз сексуальным насилием от "достоверного" источника.

Международные организации в своих отчетах продолжают приравнивать жертву к агрессору. Об этом написал в Facebook Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец после ознакомления с отчетом Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) о ситуации в сфере прав человека в Украине.

В разделе "Обращение с военнопленными" авторы обзора проиллюстрировали только два случая казни россиянами украинских военнослужащих, которые получили резонанс в СМИ.

"Они имеют достаточные основания считать, что эти случаи аутентичны. Но два примера не характеризуют масштаб проблемы! Конечно, при формировании таких отчетов самым необходимым остается мониторинг содержания украинских пленных в РФ и общения с ними. В этом обзоре таких случаев нет. Не говорится и о том, были ли попытки пообщаться с ними", — указал он.

В УВКПЧ описали случай из соцсетей, где украинский военный, предположительно, приказывает убить военнопленного "вагнеровца". А в примечаниях специалисты ООН отмечают, что не смогли подтвердить подлинность записи.

"Появляется вопрос: зачем подавать информацию такой степени неподтвержденности? Для сохранения "баланса"? Эта практика продолжается практически в каждой главе: наряду с преступлениями России добавляют, что и украинская сторона "виновна", — продолжил Лубинец.

Далее он приводит примеры из раздела "Сексуальное насилие, связанное с конфликтом". В нем говорится, что миссия получила достоверные сообщения о якобы угрозах сексуальным насилием двум женщинам от военнослужащих ВСУ и сотрудников СБУ.

"Доказательства не приводятся, детали не указываются. Остаются только вопросы: речь идет о гражданском населении или о военнопленных? Случаи на временно оккупированных территориях (ВОТ), или нет? Какова была цель этих возможных угроз со слов "достоверного" источника? Никаких ответов, только традиционное "но украинская сторона тоже виновата", — рассказал украинский уполномоченный.

Удивление Лубинца вызвал раздел "Ситуация вокруг Украинской православной церкви", где говорится, что украинские власти провели обыски в культовых сооружениях и других объектах УПЦ.

"Не отмечено, что обыски были проведены в рамках действующего законодательства. Миссия не приводит доказательств и не указывает деталей "задокументированного" всплеска языка вражды и случаев насилия против членов УПЦ. Но большее удивление вызывает то, что в этом разделе речь не идет о разрушении Россией религиозных объектов на ВОТ и преступлениях против священнослужителей", — заявил Дмитрий Лубинец.

Любые отождествления жертвы и преступника играют в пользу агрессора и показывает миру ситуацию в искаженном виде, заключил он.

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