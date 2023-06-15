"Восстановить доверие" на фоне войны в Украине: США хотя увеличить влияние небольших стран в ООН

По словам журналистов, Штаты хотят добавить примерно полдюжины стран в Совбез ООН, но без права вето.

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Администрация президента США Джо Байден рассматривает план капитального "ремонта" Совета Безопасности ООН. Предполагается, что новая инициатива поможет восстановить доверие к организации. Об этом пишет издание The Washington Post.

Издание пишет, что представитель США в ООН Линда Томас-Гринфилд консультируется с дипломатами из 193 государств-членов организации, чтобы получить отзывы о потенциальном расширении Совета безопасности ООН.

По словам журналистов, предполагается, что Штаты хотят добавить примерно полдюжины стран в Совбез ООН в качестве постоянных членов, но без права вето. На фоне российского вторжения в Украину доверие к Совбезу ООН как к органу, который может предотвращать конфликты, упало. В Белом доме хотят это доверие вернуть. Напомним, что постоянными членами Совбеза являются Китай, США, Франция, Россия и Великобритания.

Сообщается, что Штаты настаивают на том, что ООН необходимы реформы. Вашингтон хочет сохранить статус организации как инструмента для предотвращения войн.

Ричард Гоуэн, директор Международной кризисной группы ООН, заявил, что Совет Безопасности не выполнил своего мандата.

"Но чем сильнее будет падать ООН, тем более фрагментированным, более регионализованным и более конкурентным станет мир", — сказал он

Как заявил анонимный американский чиновник, Штаты хотят модернизировать глобальные дипломатические и финансовые институты, такие как ООН или Всемирный банк.

"Мы хотим, чтобы эти институты работали, чтобы мы могли обсуждать и пытаться разрешать международные конфликты", — сказал чиновник.

По словам журналистов, пока Линда Томас-Гринфилд консультируется с дипломатами разных стран, Штаты еще не выдвинули конкретные предложения по реформам в ООН.

Напомним, что 9 июня Международный суд ООН разрешил 32 странам присоединиться к иску Украины против РФ о геноциде. В Суде приняли заявления от всех стран, кроме США по техническим причинам. Правительство Украины возбудило дело через несколько дней после начала полномасштабного вторжения РФ 24 февраля 2022 года. Кремль пренебрежительно отнесся к слушаниям, состоявшимся в следующем месяце.

Кроме того, 13 июня в ООН высказались по поводу подрыва дамбы на Каховской ГЭС. Секретарь организации по гуманитарным вопросам и координатор чрезвычайной помощи Мартин Гриффитс уверен, что ущерб, нанесенный ВС РФ гражданской инфраструктуре, полностью противоречит международному гуманитарному праву.