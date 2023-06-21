Культурно-языковой скандал в Полтаве: в местном баре играла песня о Москве (видео)

Инцидент произошел в караоке. Пользователи соцсетей попытались получить комментарий от заведения, но реакции пока не поступило.

В сети появилось видео, на котором в полтавском караоке-баре "Шаляпин" исполняют российские песни. Соответствующую запись опубликовал 20 июня местный Telegram-канал VPLT.

"В полтавском баре "Шаляпин" война с россиянами уже закончилась", — говорится в сообщении местного медиа.

Кроме того, один из пользователей Facebook прикрепил видео в комментарии к публикации бара в соцсетях в попытке получить от заведения комментарий о происходящем. Администрация пока никак не комментировала российский репертуар в караоке.

На видео один из посетителей заведения исполнял песню российской группы Ленинград — "Москва".

Стоит напомнить, что с июня 2022 года в Украине действует закон о запрете российской музыки. Наказание за такое нарушение пока не предусмотрено.

Реакция языкового омбудсмена

Отметим, что на момент публикации материала, уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь пока не реагировал на случившееся.

Напомним, 3 июня сообщалось о языковом скандале во Львове, где подростки обругали нардепа Наталью Пипу из-за песен Виктора Цоя на русском.

Также напомним, что нардеп от "Слуги народа" Максим Бужанский в начале июня попал в языковой скандал. Он отказался разговаривать на украинском языке в прямом эфире.