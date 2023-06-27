Плохое состояние укрытий: Кличко и Попко получили выговор, ряд чиновников уволены

Кабмин принял решение отправить в отставку пятерых глав администраций. Кроме того, восемь чиновников привлечены к дисциплинарной ответственности.

Во вторник, 27 июня, Кабинет министров Украины принял меры в отношении представителей региональных администраций. Об этом написала пресс-служба ведомства.

Пятеро чиновников лишились своих должностей. В частности, Кабин уволил:

Александра Хомича с должности главы Житомирской РГА;

Людмилу Мерзлюк с должности главы Белоцерковской РГА Киевской области;

Татьяну Сизон с должности главы Конотопской РГА Сумской области;

Дмитрия Ратникова с должности главы Деснянской РГА в Киеве;

Сергея Павловского с должности главы Святошинской РГА в Киеве.

Кроме того, ряд чиновников были привлечены к дисциплинарной ответственности. Так, выговоры получили:

председатель КГГА Виталий Кличко;

начальник КГВА Сергей Попко;

председатель Голосеевской РГА Киева Сергей Садовой;

председатель Оболонской РГА Киева Кирилл Фесик;

председатель Печерской РГА Киева Наталья Кондрашова;

председатель Соломенской РГА Киева Ирина Чечотка;

первый заместитель председателя Дарницкой РГА Киева Николай Калашник (и. о. главы района);

первый заместитель главы Шевченковской РГА Киева Александр Поповцев (и. о. главы района).

В заявления Кабмина не указана причина упомянутых решений, однако издание "Бабель" пишет, что увольнения и выговоры связаны с неудовлетворительным состоянием бомбоубежищ в Украине.

Напомним, что 1 июня Владимир Зеленский высказался о гибели людей возле закрытого укрытия в Деснянском районе Киева, заявив, что виновные понесут ответственность. Президент также намекнул, что "может быть нокаут".

Позже, 3 июня, глава Деснянской РГА Дмитрий Ратников обратился к мэру Киева Виталию Кличко с предложением уволится вместе. По его словам, за трагедию нужно нести совместную ответственность, поэтому одновременная отставка будет "справедливым мужским поступком".

Мы также сообщали, что 8 июня Виталий Кличко заявил, что СБУ должна оценить действия глав районов столицы, которые, по мнению градоначальника, направлены на разрушение системы управления городом.