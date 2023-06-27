Плохое состояние укрытий: Кличко и Попко получили выговор, ряд чиновников уволены
Кабмин принял решение отправить в отставку пятерых глав администраций. Кроме того, восемь чиновников привлечены к дисциплинарной ответственности.
Во вторник, 27 июня, Кабинет министров Украины принял меры в отношении представителей региональных администраций. Об этом написала пресс-служба ведомства.
Пятеро чиновников лишились своих должностей. В частности, Кабин уволил:
- Александра Хомича с должности главы Житомирской РГА;
- Людмилу Мерзлюк с должности главы Белоцерковской РГА Киевской области;
- Татьяну Сизон с должности главы Конотопской РГА Сумской области;
- Дмитрия Ратникова с должности главы Деснянской РГА в Киеве;
- Сергея Павловского с должности главы Святошинской РГА в Киеве.
Кроме того, ряд чиновников были привлечены к дисциплинарной ответственности. Так, выговоры получили:
- председатель КГГА Виталий Кличко;
- начальник КГВА Сергей Попко;
- председатель Голосеевской РГА Киева Сергей Садовой;
- председатель Оболонской РГА Киева Кирилл Фесик;
- председатель Печерской РГА Киева Наталья Кондрашова;
- председатель Соломенской РГА Киева Ирина Чечотка;
- первый заместитель председателя Дарницкой РГА Киева Николай Калашник (и. о. главы района);
- первый заместитель главы Шевченковской РГА Киева Александр Поповцев (и. о. главы района).
В заявления Кабмина не указана причина упомянутых решений, однако издание "Бабель" пишет, что увольнения и выговоры связаны с неудовлетворительным состоянием бомбоубежищ в Украине.
Напомним, что 1 июня Владимир Зеленский высказался о гибели людей возле закрытого укрытия в Деснянском районе Киева, заявив, что виновные понесут ответственность. Президент также намекнул, что "может быть нокаут".
Позже, 3 июня, глава Деснянской РГА Дмитрий Ратников обратился к мэру Киева Виталию Кличко с предложением уволится вместе. По его словам, за трагедию нужно нести совместную ответственность, поэтому одновременная отставка будет "справедливым мужским поступком".
Мы также сообщали, что 8 июня Виталий Кличко заявил, что СБУ должна оценить действия глав районов столицы, которые, по мнению градоначальника, направлены на разрушение системы управления городом.