Поганий стан укриттів: Кличко та Попко отримали догану, низку чиновників звільнено
Кабмін ухвалив рішення відправити у відставку п'ятьох голів адміністрацій. Крім того, вісім чиновників притягнуто до дисциплінарної відповідальності.
У вівторок, 27 червня, Кабінет міністрів України вжив заходів щодо представників регіональних адміністрацій. Про це написала пресслужба відомства.
П'ятеро чиновників позбулися своїх посад. Зокрема, Кабін звільнив:
- Олександра Хомича з посади голови Житомирської РДА;
- Людмилу Мерзлюк з посади голови Білоцерківської РДА Київської області;
- Тетяну Сизон з посади голови Конотопської РДА Сумської області;
- Дмитра Ратнікова з посади голови Деснянської РДА в Києві;
- Сергія Павловського з посади голови Святошинської РДА в Києві.
Крім того, низку чиновників було притягнуто до дисциплінарної відповідальності. Так, догани отримали:
- голова КМДА Віталій Кличко;
- начальник КМВА Сергій Попко;
- голова Голосіївської РДА Києва Сергій Садовий;
- голова Оболонської РДА Києва Кирило Фесик;
- голова Печерської РДА Києва Наталія Кондрашова;
- голова Солом'янської РДА Києва Ірина Чечотка;
- перший заступник голови Дарницької РДА Києва Микола Калашник (в. о. голови району);
- перший заступник голови Шевченківської РДА Києва Олександр Поповцев (в. о. голови району).
У заяві Кабміну не вказано причину згаданих рішень, проте видання "Бабель" пише, що звільнення і догани пов'язані з незадовільним станом бомбосховищ в Україні.
Нагадаємо, що 1 червня Володимир Зеленський висловився про загибель людей біля закритого укриття в Деснянському районі Києва, заявивши, що винні понесуть відповідальність. Президент також натякнув, що "може бути нокаут".
Пізніше, 3 червня, голова Деснянської РДА Дмитро Ратніков звернувся до мера Києва Віталія Кличка з пропозицією звільнитися разом. За його словами, за трагедію потрібно нести спільну відповідальність, тому одночасна відставка буде "справедливим чоловічим вчинком".
Ми також повідомляли, що 8 червня Віталій Кличко заявив, що СБУ має оцінити дії голів районів столиці, які, на думку градоначальника, спрямовані на руйнування системи управління містом.