"Палач", "оккупант" и "чекист": в Киеве неизвестные разрисовали бюсты советских партизан (фото)

На памятниках белой краской написали "снеси", а также разрисовали героям лица красным. Акцию устроили накануне Дня партизан, который отмечается в РФ.

В столичном парке "Вечной славы" неизвестные облили краской бюст советских партизан. Об этом сообщили в медиа "Киев24".

На бюстах вожаков написали слова "палач", "оккупант" и "чекист" белой краской. Также неизвестные покрасили лица памятников красной краской.

"Краской облили, в частности, бюст Сидора Ковпака (на постаменте надпись "оккупант") и Алексея Федорова (надпись на постаменте — "чекист")", — проинформировали в СМИ.

Надпись "палач" "украшает" бюст генерала Ивана Черняховского. Также на постаментах написали "снеси". Очевидно, это был радикальный призыв убрать памятники советским героям из парка.

"Пока неизвестно, кто совершил эту акцию", — добавили в медиа.

Фото: "Київ24" Фото: "Київ24" Фото: "Київ24" Фото: "Київ24" Фото: "Київ24"

Стоит отметить, что акцию в столичном парке устроили накануне Дня партизан и подпольщиков, который 29 июня отмечается в РФ.

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