Изготовленный из дуба: после подрыва Каховской ГЭС нашли тысячелетнюю лодку (фото)

Сотрудники заповедника обследовали берега после наводнения, которое произошло в результате подрыва дамбы. Участники экспедиции нашли древнюю дубовую лодку, произведенную местным поселением.

В Запорожье нашли дубовую лодку. Она находилась в обмелевшей после подрыва российскими оккупантами Каховской гидроэлектростанции береговой зоне. Об этом во время брифинга сообщила руководительница Национального заповедника "Хортица" Светлана Охрименко, как передает корреспондент "Укринформа".

"Лодка находилась на урезе воды и постоянно то высыхала, то намокала. Она перемещена в реставрационный ангар для проведения консервационных работ", — заявила Охрименко.

Научный сотрудник "Хортицы" рассказал, что на территории Украины всего есть примерно 30 таких лодок. Найденную в Запорожье лодку изготовили из цельного ствола дуба. Ее длина составляет 6,8 метра, а высота бортов — примерно полметра.

Вблизи берегов острова Хортица уже находили подобные лодки. Ими пользовалось древнерусское поселение, существовавшее в X-XIV веках. Лодки тогда использовали для рыбалки и других промыслов, а также перевозок и обслуживания переправ.

"Находка была в очень плохом состоянии. По состоянию сохранности древесины эксперты предполагают, что возраст лодки может достигать более 1000 лет. Но более точная датировка станет возможной после проведения радиоуглеродного анализа", — проинформировали в СМИ.

Кроме того, на лодке нашли отдельные символы, значение которых непонятно.

Находку частями переместили в реставрационный ангар, где ее законсервируют в специальном химическом растворе до дальнейшей реставрации. После работы специалистов лодка станет музейным экспонатом.

"Корпус лодки сохранился на 70%. Во время раскопок лодка разложилась на несколько элементов. Работы много впереди. Будем надеяться, что все будет хорошо и мы эту достопримечательность сохраним", — подчеркнул один из участников экспедиции.

Фото: "Укринформ" Фото: "Укринформ" Фото: "Укринформ" Фото: "Укринформ" Фото: "Укринформ" Фото: "Укринформ" Фото: "Укринформ" Фото: "Укринформ" Фото: "Укринформ" Фото: "Укринформ" Фото: "Укринформ"

Напомним, по данным Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов, в результате разрушения дамбы Каховской ГЭС Украина потенциально потеряла 80 тысяч гектаров заповедных территорий и почти 50% лесных насаждений.

29 июня с целью обсуждения последствий подрыва ВС РФ Каховской ГЭС в Украину приехала экоактивистка Грета Тунберг. Она встретилась с президентом Владимиром Зеленским.