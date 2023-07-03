"Молчание — это преступление": в ОП показали последствия подрыва оккупантами Каховской ГЭС (фото)
Андрей Ермак заявил, что отсутствие ответственности России за экоцид — это преступление против будущих поколений украинцев. По его словам, наказание РФ должно стать уроком для всех россиян.
Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак показал, как выглядит Днепр в районе Днепровской гидроэлектростанции после подрыва российскими войсками дамбы Каховской ГЭС. Об этом известно из его поста в соцсетях от 2 июля.
"Не замечать этого невозможно. Молчать об этом также нельзя. Потому что молчание и отсутствие наказания для террористов — это преступление против нынешних и будущих поколений", — подчеркнул руководитель ОП.
Ермак заверил, что поколения россиян заплатят за содеянное на территории Украины, и это станет уроком для всей вражеской нации.
Напомним, 20 июня мониторинговая группа War Mapper проинформировала, что согласно спутниковым снимкам Каховское водохранилище фактически прекратило свое существование. Фокус публиковал для сравнения снимки водохранилища от 21 мая и 20 июня этого года.
Позже, 21 июня, министр внутренних дел Украины Игорь Клименко сообщал, что Днепр возвращается в русло, в котором был 70 лет назад. По данным МВД, вода отступила от берегов на 1300-1600 метров.
Недавно, 29 июня, в Министерстве защиты окружающей среды и природных ресурсов рассказали, какой экологический ущерб подрывом гидроэлектростанции нанесли россияне. Потенциально Украина потеряла 80 тысяч гектаров заповедных территорий.