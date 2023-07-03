"Молчание — это преступление": в ОП показали последствия подрыва оккупантами Каховской ГЭС (фото)

Андрей Ермак заявил, что отсутствие ответственности России за экоцид — это преступление против будущих поколений украинцев. По его словам, наказание РФ должно стать уроком для всех россиян.

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак показал, как выглядит Днепр в районе Днепровской гидроэлектростанции после подрыва российскими войсками дамбы Каховской ГЭС. Об этом известно из его поста в соцсетях от 2 июля.

"Не замечать этого невозможно. Молчать об этом также нельзя. Потому что молчание и отсутствие наказания для террористов — это преступление против нынешних и будущих поколений", — подчеркнул руководитель ОП.

Ермак заверил, что поколения россиян заплатят за содеянное на территории Украины, и это станет уроком для всей вражеской нации.

Катастрофические последствия подрыва Каховской ГЭС Фото: Telegram/ Андрій Єрмак

Напомним, 20 июня мониторинговая группа War Mapper проинформировала, что согласно спутниковым снимкам Каховское водохранилище фактически прекратило свое существование. Фокус публиковал для сравнения снимки водохранилища от 21 мая и 20 июня этого года.

Позже, 21 июня, министр внутренних дел Украины Игорь Клименко сообщал, что Днепр возвращается в русло, в котором был 70 лет назад. По данным МВД, вода отступила от берегов на 1300-1600 метров.

Недавно, 29 июня, в Министерстве защиты окружающей среды и природных ресурсов рассказали, какой экологический ущерб подрывом гидроэлектростанции нанесли россияне. Потенциально Украина потеряла 80 тысяч гектаров заповедных территорий.