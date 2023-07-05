Бешеный тендер: Киевский облсовет готов заплатить за разработку сайта более миллиона гривен (фото)

До 10 сентября 2023 года Киевский областной совет ожидает разработку сайта, стоимость которого, по мнению специалистов, завышена.

Киевский областной совет объявил тендер на разработку своего веб-сайта и готов оплатить 1 068 300 гривен. Портал Prozorro опубликовал подробности.

Размер оплаты за соответствующие услуги будет осуществлен стопроцентно. Срок выполнения — до 10 сентября 2023 года.

Фото: Prozorro

Украинский военный Олег Симороз, который неоднократно обращал внимание на сомнительные закупки, в Facebook прокомментировал инициативу. Он отметил, что цена завышена как минимум в 5 раз. По его мнению, нецелесообразно менять сайт в период полномасштабной войны, но эти средства можно было потратить на закупку вооружения для украинской армии.

"Как и не буду писать сколько это дронов и автомобилей для ВСУ...", — отметил он.

Как известно, Олег Симороз до полномасштабного вторжения российских войск был активистом в Киеве и проводил правозащитную деятельность. Он и выдвигал свою кандидатуру на выборы в Киевский городской совет.

На момент публикации материала пресс-служба Киевского областного совета официально не комментировала информацию о тендере на 1 млн гривен за разработку сайта.

Напомним, 30 июня журналисты ТСН сообщили, что на территории украинской столицы проводят проверку укрытий, на обустройство которых представители районных государственных администраций потратили бюджетные средства. После скандала с "золотыми" овощерезками в Днепровском районе, выяснилось, что руководство Соломенского района решило завышать стоимость при закупке дверей для уборных по 25 тысяч гривен за штуку и скамеек на 2,3 млн грн. У производителя удалось узнать рыночную стоимость дверей. Общая стоимость дверей составила 25 800 грн за пять, а не за одну. В РГА цену завысили на 400%

Также в феврале в Херсоне аудиторская проверка зафиксировала нарушения при закупке формы для ВСУ. По словам председателя ОГА Александра Прокудина, закупленную для теробороны форму сшили из некачественных материалов. Кроме того, она хранилась на складе, а раздавать украинским защитникам ее как будто и не планировали.