Непристойное поведение: старшего офицера Закарпатского ТЦК, который избил женщину, уволили

Как отметил заместитель министра обороны Украины Александр Павлюк, ужгородского дебошира, который работал в местном военкомате, привлекут к уголовной ответственности.

Старший офицер Закарпатского территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) Константин Вари, который нанес телесные повреждения жене военнослужащего в Ужгороде, был уволен из Вооруженных сил Украины. Об этом в среду, 5 июля, сообщил заместитель министра обороны Украины, генерал-лейтенант Александр Павлюк.

"На основании информации, предоставленной по месту службы офицера и учитывая следственные действия, которые теперь ожидают указанное лицо в связи с производством, начатым правоохранительными органами по факту совершения уголовного преступления, принято решение об увольнении этого лица из рядов Вооруженных сил Украины", — сообщил Павлюк.

Он также отметил, что окончательное решение и оценку действиям офицера дадут правоохранительные органы и суд. Павлюк подчеркнул, что Закарпатский ТЦК и СП обеспечит полное содействие проведению следственных действий и выяснению всех обстоятельств инцидента.

В Ужгороде пьяный военком избил жену бойца ВСУ

Ранее в соцсетях украинка Татьяна Новак рассказала о том, что 25 июня ее избил пьяный офицер Закарпатского ТЦК и СП Константин Вари.

Как рассказала пострадавшая, пьяный майор подошел к ней и ее мужу на кассе местного магазина и пристал к супругу, который получил ранение при обороне Соледара в Донецкой области, с вопросами о воинской службе, которые сопровождались нецензурными высказываньями в адрес военного.

Военком вел себя агрессивно, размахивал руками и толкался. Дабы избежать конфликта, супруги вышли на улицу, однако Вари последовал за ними и набросился с кулаками на Татьяну, в результате чего та упала на землю. Семейная пара вызвала полицию и медиков. Врачи констатировали у Татьяны ушиб челюсти. При этом военком сразу сбежал, после того, как избил женщину.

Напомним, 4 июля стало известно, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный назначил боевого офицера, полковника Александра Охрименко руководителем Одесского областного ТЦК. Ранее эту должность занимал Евгений Борисов, который недавно попал в скандал из-за элитной недвижимости в Испании, его также проверяют на причастность к ряду других преступлений.