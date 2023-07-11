Отели заполнены максимум на 50%: в Крыму "власти" жалуются на дефицит туристов

В представительстве президента Украины на территории полуострова отметили, что "руководство" уже задумалось о планах компенсации, чтобы завлечь туристов обратно.

Отели на территории временно оккупированного Крымского полуострова вынуждены снизить цены для туристов практически вдвое, ведь спрос значительно снизился. Об этом сообщает пресс-служба представительства президента Украины на территории полуострова 10 июля.

Уже несколько недель рядом с Крымским мостом можно заметить километровые пробки. Связано это с тем, что оккупанты установили новые блокпосты и теперь проверяют все транспортные средства. В связи с этим "власти" начали придумывать планы, как удержать туристов.

"Оккупационная администрация придумывает планы по компенсации туристам через продолжение отдыха в отеле или перечисление стоимости проживания", — говорится в сообщении.

Кроме того, 9 июля "власти" оккупированных территорий заявили о том, что движение по Крымскому мосту перекрыто и связано это якобы с попыткой ВСУ атаковать сооружение, о чем написал представитель оккупационной администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Соответственно, из-за опасной обстановки на территории полуострова, все меньше туристов рассматривают Крым в качестве места для летнего отдыха. Владельцы отелей также вынуждены работать себе в ущерб, чтобы заманить хоть кого-то.

"Из-за низкого спроса гостиницы в Крыму снизили цены для туристов до 40%. В то же время с большой загруженностью курортов Краснодарского края, загрузка гостиниц в Крыму в июне не превышала 50%", — продолжили в представительстве президента на территории Крыма.

Напомним, 10 июля сообщалось, что украинские бойцы верят в успешное контрнаступление и возвращение Крымского полуострова в короткие сроки. Бойцы ВСУ в интервью с немецкими журналистами отметили, что все рассказы о том, что у оккупантов неприступные позиции, являются чушью.