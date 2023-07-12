Будет символ Украины: в Минкульте поведали, что сделают с гербом СССР на щите Родины-матери

В ведомстве анонсировали масштабный проект демонтажа советской символики на монументе в Киеве. Герб СССР на щите "Родины-матери" намерены заменить на тризуб.

Главная скульптура Украины "Родина-мать", наконец, избавится от советской символики. В Министерстве культуры и информационной политики готовы презентовать масштабный проект "Тризуб Родины", цель которого — заменить герб СССР на щите монумента на герб Украины. Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.

"Родина-мать с гордым, спокойным лицом смотрит на Восток, в сторону врага. Ровно поднятым мечом, она не покушается, лишь показывает, что имеет силу, а щит демонстрирует готовность защищать Украину. Щит, который избавится от советского клейма" — написал в Минкульте.

В ведомстве отметили, что ждали этого момента с даты провозглашения независимости Украины и, наконец, готовы реализовать идею.

"Государственные и культурные деятели неоднократно поднимали вопрос замены символа порабощения символом нашей государственности. Мы же гордо воплотим это в жизнь", — добавили в Минкульте.

Напомним, вопрос о демонтаже советского герба на известной скульптуре неоднократно обсуждался после принятия закона о декоммунизации. Однако у проекта есть определенные риски. Так, в 2021 году родственники соавтора "Родины-матери" Василия Бородая утверждали, что убрать советскую символику без ущерба статуе невозможно. Кроме того, по словам директора Музея истории Украины во Второй мировой войне Ивана Ковальчука "Родина-мать" защищена авторским правом. А родственники Бородая как раз выступают против изменения монумента.

Тем не менее глава МКИП Александр Ткаченко в начале июля 2023 года твердо заявил, что монумент избавят от советской символики и анонсировал начальную стадию работ по смене герба. По оценке экспертов, замена символики обойдется Киеву примерно в 36 млн грн.

Отметим, что в июле 2022 года Министерство культуры и информационно политики Украины совместно с Министерством цифровой трансформации провели опрос в приложении "Дiя" о том, как поступить с гербом на щите Родины-матери. В результате 85% респондентов поддержали демонтаж советского герба и замену его на тризуб, 9% высказались только за демонтаж и 6% — за то, чтобы оставить советскую символику.

Что известно о главной скульптуре Украины

"Родина-мать" считается пятой по величине статуей мира и самой высокой на территории Украины. Скульптура расположена в Киеве, на территории Музея истории Украины во Второй мировой войне. Кроме символического значения, памятник является смотровой площадкой для киевлян и гостей столицы, открывающей потрясающие виды города.

Высота Родины-матери от пьедестала до кончика меча составляет 62 метра.

Общая высота с постаментом — 102 метра.

Каркас скульптуры начинается на глубине 17, 8 метров.

Все сооружение цельносварное и весит 450 тонн.

Металлический каркас выполнен из нержавеющей стали, выплавленной в Запорожье.

Стальная обшивка статуи сварена из листов размером 50×50 см толщиной 1,5 мм. В сумме длина швов составляет около 30 км.

В одной руке статуя держит 16-метровый меч весом в 9 тонн, в другой — щит весом 15 тон и размером 13×8 метров, на котором пока что изображен герб СССР.

Для своего времени "Родина-мать" была архитектурным новшеством. Чтобы собрать скульптуру такой величины, специалисты смонтировали стометровый кран, который демонтировали после окончания работы.

Фокус ранее писал о том, что в конце июня 2020 года активисты ЛГБТ-сообщества запустили дрон с радужным флагом, который завис над памятником Родины-матери, создав впечатление, будто флаг закреплен на мече скульптуры.

В музее истории Украины во Второй мировой войне не оценили видеоролик организаторов "КиевПрайда".