Рыбалка на 51 тысячу: под Одессой браконьеры убили краснокнижную рыбу весом 125 кг (видео)
Рыбину спасти не удалось. За ее убийство злоумышленникам грозит штраф или заключение на срок до трех лет.
Недалеко от города Вилково в Одесской области браконьеры поймали в реке Дунай рыбу, занесенную в Красную книгу. Деталями преступления поделились в Министерстве внутренних дел Украины 17 июля.
"Неподалеку от города Вилково, на реке Дунай, пограничники задержали двух мужчин. В лодке они везли белугу, которая занесена в Красную книгу. Рыбина весила 110 килограммов и имела примерно 14 килограммов черной икры", — написала пресс-служба МИД.
В публикации указано, что спасти краснокнижную белугу не удалось.
Позже в министерстве добавили, что браконьеры были задержаны полицейскими и пограничниками.
"После проведения необходимых следственных действий и получения заключения эксперта будет решаться вопрос о сообщении фигурантам о подозрении", — проинформировали в МИД.
Пресс-служба сообщила, что браконьерам может грозить штраф в размере от 17 до 51 тысячи или заключение на срок до трех лет.
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