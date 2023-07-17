"Пока не пошли в школу": в Украине планируют вакцинировать 260 тыс. детей от кори, — Кузин

Главный санитарный врач призывает родителей защитить детей от кори и прийти в ближайший пункт вакцинации. Ведь вирус кори является очень заразным.

Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин на брифинге 17 июля сообщил, что Министерство здравоохранения в рамках национальной программы прививок планирует вакцинировать против кори около 260 тысяч детей.

"У нас сейчас минимум 260 тыс. детей, которых нужно вакцинировать. И пока мы не вакцинируем этих детей, мы будем иметь риски полноценной вспышки кори. Поэтому сейчас очень важно, чтобы в течение летнего периода, до 1 сентября, пока дети не пошли в школу, чтобы они получили свою защиту, получили вакцину", — сказал он.

В Украине в 2017-2019 годах была вспышка кори. В этот период заболели почти 115 тысяч маленьких украинцев.

Вследствие пандемии COVID-19 и полномасштабного вторжения в Украине снизилось количество прививок.

По информации Игоря Кузина, в Украину уже завезли более 300 тысяч доз европейской вакцины КПК (от кори, паротита и краснухи). В каждую область поставили необходимое для холодовой цепи оборудование и провели соответствующие мероприятия среди медиков.

Во всех областях Украины команды медиков готовы к такому старту вакцинации от кори, она является бесплатной для всех украинцев.

Вирус кори является очень заразным: 9 из 10 невакцинированных людей инфицируются после контакта с больным.

"Корь заразна и опасна, поэтому, пожалуйста, защищайте детей от кори, придите в ближайший пункт вакцинации и сделайте сознательный выбор", — подчеркнул Кузин.

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Напомним, 17 мая Фокус писал, что начинается испытание передовой вакцины против гриппа на основе мРНК. В мире медицинских чудес на горизонте появляется новый чемпион — универсальная вакцина против гриппа, основанная на технологии мРНК. Эта гонка за новую защиту от гриппа находится только на ранней стадии, но уже набирает обороты.

Ранее сообщалось, как прививки могут предотвратить десятки тысяч смертей новорожденных. По оценкам ученых, вакцинация беременных матерей может предотвратить 31 000 смертей младенцев и сэкономить $385 млн расходов на здравоохранение.