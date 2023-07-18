"Не можем купить Patriot": 600 млн гривен на музей Голодомора нельзя отдать ВСУ, — нардеп (видео)

По словам народного депутата Никиты Потураева, выделенные деньги Украина получила от международных доноров. Они могут быть потрачены только на гражданские потребности, а на военные — нет.

Выделенные Верховной Радой Украины почти 600 млн гривен на достройку музея Голодомора-геноцида нельзя отдать на потребности ВСУ. Об этом заявил народный депутат и глава Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев в комментарии "Радіо. Свобода".

По его словам, эти деньги Украина получила от международных фондов. А такие средства могут быть потрачены лишь на гражданские потребности.

"Эти деньги вообще-то не наши. Не наших налогоплательщиков", — сказал народный депутат.

Он отметил, что эти 600 млн гривен – это деньги международной макрофинансовой помощи. Других денег на гражданские нужды у Украины нет.

"Ни одна копейка из этих денег не может идти на потребности фронта", — сказал Потураев.

Он разъяснил, что все деньги, которые собираются в Украине – идут на фронт, а международные доноры оплачивают гражданские нужды.

Потураев заявил, что было очень тяжело найти эти 600 млн гривен.

По его словам, на 90-ю годовщину трагедии необходимо достроить музей. Украина все время просит международных партнеров признать Голодомор 1932-1933-х годов геноцидом украинского народа. Уже 33 страны сделали это.

"Мы должны делать символические вещи, потому что это и есть идеология. Идеология, которая наполняет нашу победу", — отметил Потураев.

По словам Потураева, по поводу денег, которые выделены на замену советского герба на украинский тризуб на монументе Родины-матери, претензии у граждан Украины те же.

Ранее 14 июля Фокус сообщал, что народный депутат Евгения Кравчук также говорила, что 573,9 млн гривен нельзя выделить на армию.

"Если снова не дофинансировать — это значит законсервировать все выделенные средства и само строительство. Эту сумму [573,9 миллиона гривен] точно нельзя выделить на армию, потому что ее перераспределили из другой статьи бюджета, которая профинансирована донорами. Международную финпомощь — от МВФ или взносы в бюджет от других стран нельзя использовать на армию или оружие", — пояснила Кравчук.

Также напомним, что Национальный музей Голодомора-геноцида начали строить в 2008 году на склонах Днепра возле Киево-Печерской лавры. В 2010 году открыли первую часть — мемориал. Вторая часть станет собственно самим музеем.