Впервые в Украине: 4-летней девочке провели трансплантацию костного мозга (фото)

Год назад у ребенка диагностировали мраморную болезнь. Это заболевание встречается у одного ребенка на миллион, поэтому считается редким.

В украинской больнице "Охматдит" врачи провели трансплантацию костного мозга 4-летней девочке, у которой диагностировали мраморную болезнь. Такой опыт у специалистов был впервые. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава в Facebook 19 июля.

"Маленькую пациентку зовут Ангелина, ей скоро исполнится 5. Год назад девочке поставили страшный диагноз — мраморная болезнь. Это редкое врожденное заболевание встречается у одного ребенка на миллион и приводит к чрезмерному уплотнению костей", — говорится в сообщении.

Мраморная болезнь приводит к нарушению функции органов чувств, неврологическим расстройствам, другим осложнениям и прогрессирующей инвалидизации. В Минздраве отметили, что болезнь обнаружили, когда девочка упала и сломала руку. Остеопетроз врачи заподозрили по результатам рентгена.

В свою очередь остановить прогрессирование заболевания можно только с помощью трансплантации стволовых гемопоэтических клеток.

"Однако никто из семьи не подошел Ангелине как донор. Совместимые клетки начали искать в украинском и мировом реестрах доноров костного мозга. Донором для Ангелинки согласился стать молодой парень из Польши", — пояснили в Минздраве.

Добавляют, что трансплантация костного мозга прошла успешно, девочку уже выписали из больницы. Теперь ребенка ждет реабилитация и восстановление после лечения.

Напомним, в Киеве врачи провели уникальную операцию, во время которой 5-летний мальчик стал донором костного мозга для своего отца. Мужчине поставили диагноз "апластическая анемия".