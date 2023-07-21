Клименко объяснил, используют ли "Гвардию наступления" в политических целях (видео)

По словам главы МВД, сейчас рано говорить о политике, а созданные для наступления подразделения планируют расформировать после окончания войны.

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко заявил, что МВД не формирует собственную армию. В частности, подразделения "Гвардии наступления" будут расформированы после победы в войне. Об этом он сообщил в интервью "Радио свобода".

"Эти подразделения будут расформированы", — сказал Клименко.

По его словам, опасения некоторых политиков, что МВД формирует собственную армию, не имеет под собой никакой почвы, поскольку те, кто входят в "Гвардию наступления" так же идут на войну, получают серьезные ранения и погибают. Поэтому он не понимает, о какой "армии на улице говорим". Зато "сейчас говорим о серьезной войне", где нет уличной армии, а есть только война. Клименко считает, что нужно сначала выиграть войну, а потом возвращаться к мирной жизни.

В свою очередь он заверил, что МВД не планирует использовать подразделения "Гвардии наступления" в политических целях.

"Я хотел бы еще раз отметить, что некоторые наши политики забегают немножко вперед, что касается ведения войны и возможности политической жесткой работы на территории нашей страны. И из-за этого некоторые люди забывают, что у нас идет война. МВД на сегодня не участвует в каких-либо политических течениях, политических разборках и так далее. Это, я считаю, аморально на сегодня. Это касается всех: и министров, и политиков, которые пытаются на этом завоевать сейчас какие-то очки", — добавил Клименко.

Напомним, ранее Игорь Клименко рассказал, что бригады "Гвардии наступления" были сформированы из людей, которые захотели присоединиться к силам безопасности на добровольной основе и именно в тот период, когда Украина готовит штурмовые наступательные действия на врага. Тогда как средний возраст добровольцев в подразделениях "Гвардии наступления" составляет около 35 лет.

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