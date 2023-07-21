В Укрэнерго просят ограничить потребление электроэнергии: что произошло

В "Укрэнерго" отметили, что дополнительную нагрузку на энергосистему создают одновременно включенные мощные приборы.

Украинцев в пиковые часы нагрузок, с 16:00 до 23:00, призывают ограничить использование электроэнергии. Об этом сообщили в пресс-службе "Укрэнерго" в Telegram.

"Одновременно включенные мощные приборы создают дополнительную нагрузку на энергосистему. Особенно, когда мы одновременно включаем кондиционер, стиралку, утюг, посудомоечную машинку в часы максимумов потребления с 16:00 до 23:00. Сейчас в энергосистеме ограничено количество электростанций, которые можно дополнительно включать для покрытия вечерних пиков потребления. Часть восстанавливается после обстрелов, на некоторых продолжаются плановые ремонты, необходимые для их активной эксплуатации зимой", — сказали в "Укрэнерго".

Таким образом украинцев призвали дать энергосистеме возможность восстановиться. В частности, для этого в пиковые часы нагрузок, с 16:00 до 23:00, попросили:

ограничить использование кондиционеров;

при охлаждении помещения выставлять температуру не ниже 23 градусов;

мощные устройства, такие как стиральная машина, бойлер, использовать в ночное время, или использовать их поочередно, чтобы распределить нагрузку;

уменьшить пользование электрочайниками (важно набирать воды в чайник столько, сколько это нужно для приготовления чая в данный момент) и утюгом.

Напомним, 12 июля в "Укрэнерго" заявили, что украинцы недостаточно экономят электроэнергии в нынешних условиях. В частности, в Украине из-за жары значительно возросло потребление электроэнергии, поэтому граждан просят уменьшить потребление в определенные часы.

Также 28 июня глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий рассказал, будут ли проблемы с электричеством зимой.