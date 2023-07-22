Попросился уехать из Киева: экс-нардеп Микитась вышел из СИЗО, — ЦПК

По информации организации, бывший нардеп вышел под залог из СИЗО после того, как ему снизили залог. При этом он попросил суд выехать в Ивано-Франковскую и Львовскую области по семейным обстоятельствам.

21 июля в Высшем антикорсуде состоялось очередное заседание по делу экс-нардепа Максима Микитася относительно вероятного предложения взятки мэру Днепра Борису Филатову, сообщает Центр противодействия коррупции.

По информации ЦПК, Микитась вышел из СИЗО еще несколько дней назад.

"Сегодня в Высшем антикорсуде состоялось очередное заседание по делу экс-нардепа Максима Микитася относительно вероятного предложения взятки мэру Днепра. Мы обратили внимание, что на заседании не было работников конвоя. По нашим данным, Микитась вышел из СИЗО еще несколько дней назад, деньги внесли в минувшие выходные", — отмечается в сообщении. Кто именно внес залог — неизвестно.

По информации ЦПК, произошло это после того, как 11 июля ВАКС продлил Микитасю содержание под стражей до 8 сентября, но уменьшил залог с 40 до 20 млн грн.

В конце сегодняшнего заседания экс-нардеп попросил судей разрешить ему со 2 по 7 августа поехать в Ивано-Франковскую и Львовскую области по семейным обстоятельствам. Прокурор САП не возражал, если это не помешает судебному разбирательству. В итоге судьи протокольным определением дали разрешение Максиму Микитасю покинуть Киев на шесть дней.

Следующее заседание по этому делу назначено на 4 августа. Обвиняемый обещал принять участие в заседании через видеосвязь, а 7 августа присутствовать в помещение суда.

В чем обвиняют Максима Микитася

2 октября 2019 года НАБУ и САП сообщили о подозрении экс-нардепу Максиму Микитасю в организации завладения 81,63 млн грн Нацгвардии при обмене квартир и машиномест для нацгвардейцев на Печерске на квартиры на Красном хуторе.

Следствие установило, что экс-нардеп, используя подконтрольные ему строительные компании, действуя по предварительному сговору с экс-командующим Нацгвардии, генеральным директором компании-застройщика, частным оценщиком и другими лицами, организовал коррупционную схему с завладением недвижимостью Национальной гвардии Украины.

22 октября 2019 года Микитася арестовали до 14 ноября и поместили в СИЗО. Однако впоследствии за Микитася внесли залог в 80 млн грн.

18 октября 2022 года, НАБУ и САП разоблачили бывшего нардепа на попытке подкупа за 22 млн евро городского головы Днепра.

Напоминаем, на днях НАБУ сообщила о подозрении нардепу от партии "Слуга народа" Людмиле Марченко. Женщину подозревают в получении взятки в 5 тыс. долл. за мошенничество с выездом за границу мужчин, которые уклоняются от мобилизации.

Ранее, 17 июля Фокус писал, что ВАКС не отстранил от работы главу Тернопольского облсовета. Адвокат чиновника заявил, что его подзащитный и дальше будет работать на государственной должности, при этом НАБУ и САП считают, что главу Тернопольского облсовета лучше отстранить от работы.