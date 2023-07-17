Будет работать и дальше: ВАКС не отстранил от работы главу Тернопольского облсовета (фото)

Адвокат чиновника заявил, что его подзащитный и дальше будет работать на государственной должности, при этом НАБУ и САП считают, что главу Тернопольского облсовета лучше отстранить от работы.

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Александр Тананакин, адвокат главы Тернопольского облсовета Михаила Головко, сообщил о решении ВАКС в отношении его подзащитного. Суд не отстранил от работы чиновника, подозреваемого в получении незаконной выгоды. Об этом адвокат рассказал на странице Facebook.

НАБУ и САП обратились в ВАКС с ходатайством, чтобы Головко отстранили от должности, напомнил Тананакин. Однако ВАКС отклонил ходатайство антикоррупционеров.

Других подробностей событий юрист не привел, лишь опубликовал фотографию из зала суда.

Судебное заседание, на котором Головко оставили в должности Фото: Facebook

Пока ни НАБУ, ни САП никак не прокомментировали решение суда в отношении фигуранта дела о взятке Головко.

Отметим, в конце июня НАБУ сообщило о разоблачении группы должностных лиц из Тернопольской области, которые требовали около 1,8 млн грн с местного предпринимателя. При этом переговоры фигурантов с жертвой вымогательства записали и соответствующее аудио опубликовали на Youtube-канале бюро.

Чиновников задержали "на горячем", когда они получали очередную часть неправомерной выгоды в размере 600 тыс. грн.

Михаила Головко арестовали с правом выхода под залог в размере 800 тыс. грн. Эти средства председатель Тернопольского облсовета отыскал и вышел на свободу. Между тем САП требовала увеличить сумму залога: для Головко предлагали залог до 13 млн грн.

После освобождения из-под ареста чиновник вернулся к исполнению должностных обязанностей и заявил, что никогда не брал взяток.

Напоминаем, на днях НАБУ сообщила о подозрении нардепу от партии "Слуга народа" Татьяне Марченко. Женщину подозревают в получении взятки в 5 тыс. долл. за мошенничество с выездом за границу мужчин, которые уклоняются от мобилизации.

Давид Арахамия, глава фракции "Слуг народа" в Верховной Раде, заявил, что политика с Тернопольщины вскоре выгонят из рядов партии.