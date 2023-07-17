Будет работать и дальше: ВАКС не отстранил от работы главу Тернопольского облсовета (фото)
Адвокат чиновника заявил, что его подзащитный и дальше будет работать на государственной должности, при этом НАБУ и САП считают, что главу Тернопольского облсовета лучше отстранить от работы.
Александр Тананакин, адвокат главы Тернопольского облсовета Михаила Головко, сообщил о решении ВАКС в отношении его подзащитного. Суд не отстранил от работы чиновника, подозреваемого в получении незаконной выгоды. Об этом адвокат рассказал на странице Facebook.
НАБУ и САП обратились в ВАКС с ходатайством, чтобы Головко отстранили от должности, напомнил Тананакин. Однако ВАКС отклонил ходатайство антикоррупционеров.
Других подробностей событий юрист не привел, лишь опубликовал фотографию из зала суда.
Пока ни НАБУ, ни САП никак не прокомментировали решение суда в отношении фигуранта дела о взятке Головко.
Отметим, в конце июня НАБУ сообщило о разоблачении группы должностных лиц из Тернопольской области, которые требовали около 1,8 млн грн с местного предпринимателя. При этом переговоры фигурантов с жертвой вымогательства записали и соответствующее аудио опубликовали на Youtube-канале бюро.
Чиновников задержали "на горячем", когда они получали очередную часть неправомерной выгоды в размере 600 тыс. грн.
Михаила Головко арестовали с правом выхода под залог в размере 800 тыс. грн. Эти средства председатель Тернопольского облсовета отыскал и вышел на свободу. Между тем САП требовала увеличить сумму залога: для Головко предлагали залог до 13 млн грн.
После освобождения из-под ареста чиновник вернулся к исполнению должностных обязанностей и заявил, что никогда не брал взяток.
Напоминаем, на днях НАБУ сообщила о подозрении нардепу от партии "Слуга народа" Татьяне Марченко. Женщину подозревают в получении взятки в 5 тыс. долл. за мошенничество с выездом за границу мужчин, которые уклоняются от мобилизации.
Давид Арахамия, глава фракции "Слуг народа" в Верховной Раде, заявил, что политика с Тернопольщины вскоре выгонят из рядов партии.