Працюватиме й далі: ВАКС не відсторонив від роботи очільника Тернопільської облради (фото)

Адвокат чиновника заявив, що його підзахисний і далі працюватиме на державній посаді, при цьому НАБУ та САП вважають, що голову Тернопільської облради краще усунути від роботи.

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Олександр Тананакін, адвокат голови Тернопільської облради Михайла Головка, повідомив про рішення ВАКС щодо його підзахисного. Суд не відсторонив від роботи чиновника, підозрюваного в отриманні незаконної вигоди. Про це адвокат розповів на сторінці Facebook.

НАБУ та САП звернулись до ВАКС з клопотанням, щоб Головка відсторонили з посади, нагадав Тананакін. Однак ВАКС відхилив клопотання антикорупційників.

Інших подробиці подій юрист не навів, лише опублікував світлину з зали суду.

Судове засідання, на якому Головка залишили на посаді Фото: Facebook

Наразі ні НАБУ, ні САП ніяк не прокоментували рішення суду щодо фігуранта справи про хабар Головка.

Зазначимо, наприкінці червня НАБУ повідомило про викриття групи посадовців з Тернопільщини, які вимагали близько 1,8 млн грн з місцевого підприємця. При цьому перемовини фігурантів з жертвою вимагання записали й відповідне аудіо опублікували на Youtube-каналі бюро.

Чиновників затримали "на гарячому", коли вони отримували чергову частину неправомірної вигоди розміром 600 тис. грн.

Михайла Головка арештували з правом виходу під заставу розміром 800 тис. грн. Ці кошти голова Тернопільської облради відшукав і вийшов на свободу. Між тим САП вимагала збільшити суму застави: для Головка пропонували заставу до 13 млн грн.

Після звільнення з-під арешту чиновник повернувся до виконання посадових обов'язків та заявив, що ніколи не брав хабарів.

Нагадуємо, днями НАБУ повідомила про підозру нардепці від партії "Слуга народу" Тетяні Марченко. Жінку підозрюють в отримання хабаря в 5 тис. дол. за шахраювання з виїздом за кордон чоловіків, які ухиляються від мобілізації.

Давид Арахамія, голова фракції "Слуг народу" у Верховній Раді, заявив, що політикиню з Тернопільщини незабаром виженуть з лав партії.