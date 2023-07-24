$7,5 тыс. на подкуп Верховного Суда: НАБУ разоблачила главу Государственной судебной администрации

Согласно данным следствия, фигурант получил 7,5 тысяч долларов на подкуп Верховного Суда, но обязательств не выполнил, при этом денег не возвращал.

НАБУ сообщило о разоблачении главы Государственной судебной администрации, которого подозревают в попытке подкупа судей Верховного Суда Украины. О деталях дела рассказала пресс-служба ведомства на странице Facebook.

Согласно данным следователей, глава ГСА начал махинацию в марте 2023 года — обещал клиентам уладить дело за определенную сумму средств. После ареста председателя Верховного Суда Всеволода Князева начал тормозить договоренность и теперь попал в руки антикоррупционных органов.

5 марта 2023 года, свидетельствуют данные следствия, фигурант получил 7,5 тыс. долларов. Эти деньги ему вручили представители коммерческого предприятия, которые хотели получить нужный приговор Верховного Суда.

Средства делились на две части: 5 тыс. долл. должны были получить судьи Верхового Суда, 2,5 тыс. долл. осели в кармане фигуранта — "за посредничество". К махинации, утверждает НАБУ и САП, должен был приобщиться и Всеволод Князев.

Однако в конце весны Князева задержали "на горячем" с несколькими сотнями тысяч долларов в кабинете, при этом общая сумма взятки — 2,7 млн долл. Чиновника уволили с должности и отправили под арест.

После этого "посредник" начал уклоняться от выполнения взятых на себя обязательств. С другой стороны, возвращать деньги клиентам он также не собирался, указано в заметке пресс-службы антикоррупционеров.

24 июля правоохранители органы прибыли в кабинет фигуранта и проводят обыск. Несколько кадров, сделанных во время следственных действий, опубликовано в Facebook. На одной из фотографий — кабинет, похоже, председателя ГСА, следователь, который с ним общается, и правоохранитель, который ведет запись процесса обыска.

Обыск в кабинете главы ГСА

Отметим, НАБУ не указало имени фигуранта, который получил 7,5 тыс. долл. на подкуп судей. Однако на сайте ГСА можно найти имя человека, который возглавил эту институцию весной 2022 года — это Алексей Сальников. Во время знакомства коллектива с новым руководством присутствовали следующие должностные лица: Всеволод Князев, глава Верховного суда, Андрей Смирнов, заместитель главы Офиса президента, и Андрей Костин, глава Комитета ВРУ по вопросам правовой политики.

Алексей Сальников, председатель ГСА Фото: издание "Право"

Андрей Смирнов, представляя Сальникова, заверил, что назначение Сальникова — это "проявление большого доверия и высокая оценка его деловых качеств". Князев заявил, что новый руководитель поможет продолжить насаждать правосудие на освобожденных территориях Украины.

На портале Youcontrol также можно найти информацию о возможных предыдущих должностях Сальникова: вероятно, он руководил отделением Фонда госимущества в Николаевской области и возглавлял территориальное выделение ГСА Николаевщины (требует уточнения). На портале "Честно" указано, что в 2007 году он баллотировался в Верховную Раду от Избирательного блока Людмилы Супрун, но нардепом не стал.

Напоминаем, на днях НАБУ разоблачило махинации экс-министра здравоохранения Максима Степанова. Выяснилось, что чиновник "заработал" около 450 млн грн благодаря эстонской фирме, которую привлек к изготовлению украинских документов.

Тем временем продолжается расследование дела нардепа Людмила Марченко. Согласно данным следствия, нардеп и ее помощница получили 5 тыс. долл. и за эти деньги планировали организовать выезд за границу мужчины, который подлежал мобилизации.